ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ισραήλ: Τι ακολουθεί για την ιατρική και ψυχολογική αποκατάσταση των ομήρων μετά από 737 ημέρες αιχμαλωσίας

Μετά από 737 ημέρες στη Γάζα, οι τελευταίοι 20 όμηροι επιστρέφουν στο Ισραήλ. Το ταξίδι της αποκατάστασης αρχίζει, με νέα νοσοκομειακά προγράμματα, ψυχολογική υποστήριξη και μια κοινωνία που προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές της

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ισραήλ - Όμηροι: Τι έπεται με την αποκατάσταση μετά από 737 ημέρες αιχμαλωσίας Facebook Twitter
φωτ.: EPA
0

Ύστερα από 737 ημέρες αιχμαλωσίας, οι τελευταίοι 20 ζωντανοί όμηροι της Γάζας επέστρεψαν στο Ισραήλ, φέρνοντας μαζί τους ένα βαρύ φορτίο σιωπής, τραυμάτων και ελπίδας. Οι άνδρες, ηλικίας 21 έως 48 ετών, παραδόθηκαν τη Δευτέρα στον Ερυθρό Σταυρό και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στρατιωτική βάση Ρεΐμ, όπου για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια είδαν ξανά τις οικογένειές τους.

Η κατάσταση της υγείας τους παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστη, όμως το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ο 24χρονος Αλόν Όχελ έχει υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς, χάνοντας την όραση στο ένα μάτι. Γιατροί από τα νοσοκομεία Sheba, Ichilov και Rabin βρίσκονται ήδη σε επιφυλακή για να αναλάβουν τη φροντίδα τους.

Πολλοί από τους ομήρους που απελευθερώθηκαν σε προηγούμενες ανταλλαγές είχαν εμφανιστεί εξαντλημένοι, αφυδατωμένοι και σε κατάσταση σοκ. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι ψυχολογικές συνέπειες μπορεί να είναι ακόμη βαθύτερες από τις σωματικές.

Η επόμενη φάση: ιατρική και ψυχολογική αποκατάσταση των ομήρων

Ο καθηγητής Χαγκάι Λεβίν, επικεφαλής της ιατρικής ομάδας των οικογενειών, τόνισε πως η επιστροφή των ομήρων είναι μόνο η αρχή ενός μακρού δρόμου: «Η αποκατάσταση δεν αφορά μόνο τους επιζώντες, αλλά και τις οικογένειες και την κοινωνία. Είναι μια συλλογική διαδικασία επούλωσης».

Στο Ιατρικό Κέντρο Rabin, το δεύτερο μεγαλύτερο στο Ισραήλ, δημιουργήθηκε ειδική Μονάδα Επιστρεφόμενων Ομήρων — η πρώτη στο είδος της στη χώρα. Εκεί εργάζονται φυσιοθεραπευτές, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και διατροφολόγοι. Οι οικογένειες των ομήρων διαμένουν προσωρινά δίπλα τους, σε ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια.

Η κυβέρνηση έχει επίσης προετοιμάσει πακέτα καλωσορίσματος, με ρούχα, προσωπικά είδη, φορητό υπολογιστή και χειρόγραφο μήνυμα από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τη σύζυγό του, Σάρα.

Το νοσοκομείο Sheba, που αναμένεται να δεχθεί δέκα από τους απελευθερωμένους, προετοιμάζεται για μακροχρόνια θεραπεία.
«Δεν θα τους πιέσουμε καθόλου», δήλωσε εκπρόσωπος του ιδρύματος. «Η προτεραιότητα είναι να ξαναβρούν τους δικούς τους, να νιώσουν ασφάλεια και να επανενταχθούν ομαλά στην καθημερινότητα. Ό,τι χρειαστούν – ιατρικά, ψυχολογικά ή πρακτικά – θα το έχουν».

Οι γιατροί προειδοποιούν ότι οι μακροχρόνιες επιπτώσεις της αιχμαλωσίας μπορεί να εμφανιστούν μήνες ή και χρόνια μετά. Το Rabin διαθέτει πλέον και τη μοναδική Μονάδα Μακροπρόθεσμης Αποκατάστασης Ομήρων, όπου οι ασθενείς συνεχίζουν τη θεραπεία ακόμη και μετά το εξιτήριο.

Όμηροι: Από τον πόνο στην ελπίδα

Η Emily Damari, Βρετανοϊσραηλινή όμηρος που είχε απελευθερωθεί τον Ιανουάριο, δήλωσε στους New York Times ότι πέρασε μήνες σε αποκατάσταση και επανειλημμένα χειρουργεία. «Το σώμα επουλώνεται», είπε, «αλλά το μυαλό χρειάζεται περισσότερο χρόνο».

Οι οργανώσεις των οικογενειών υπογραμμίζουν ότι η διαδικασία αποκατάστασης είναι πιο επίπονη από την απελευθέρωση.
«Η απελευθέρωση δεν σημαίνει τέλος – είναι η αρχή», ανέφερε το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων. «Μετά από δύο χρόνια πείνας, κακομεταχείρισης και απομόνωσης, χρειάζονται ειρήνη, φροντίδα και πάνω απ’ όλα την αποκατάσταση της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς τους».

Καθώς οι 20 τελευταίοι όμηροι αρχίζουν να ξαναχτίζουν τις ζωές τους, το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα νέο, εξίσου δύσκολο καθήκον: να επουλώσει τις πληγές μιας κοινωνίας που έζησε 737 ημέρες συλλογικής αγωνίας.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πραξικόπημα στη Μαδαγασκάρη μετά από διαδηλώσεις της Gen Z - Πανηγυρίζει ο κόσμος

Διεθνή / Πραξικόπημα στη Μαδαγασκάρη μετά από διαδηλώσεις της Gen Z - Πανηγυρίζει ο κόσμος

Η Μαδαγασκάρη βυθίζεται σε νέα πολιτική κρίση καθώς ο στρατός κατέλαβε την εξουσία, ανατρέποντας τον πρόεδρο Άντρι Ραζοελίνα μετά από διαδηλώσεις της Gen Z κατά της φτώχειας και της διαφθοράς
LIFO NEWSROOM
Κλιμακώνεται η σύγκρουση Τραμπ με τα ΜΜΕ: Αρνούνται να υπογράψουν τους νέους κανόνες του Πενταγώνου

Διεθνή / Κλιμακώνεται η σύγκρουση Τραμπ με τα ΜΜΕ: Αρνούνται να υπογράψουν τους νέους κανόνες του Πενταγώνου

Οι νέοι κανόνες απαγορεύουν στους δημοσιογράφους να κινούνται ελεύθερα στο Πεντάγωνο χωρίς συνοδεία - Ο υπουργός Άμυνας διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλεί διαπιστεύσεις δημοσιογράφων
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Τέσσερις σοροί ομήρων παραδόθηκαν στο Ισραήλ από τη Χαμάς

Διεθνή / Γάζα: Τέσσερις σοροί ομήρων παραδόθηκαν στο Ισραήλ από τη Χαμάς

Μέχρι στιγμής, έχουν παραδοθεί οκτώ σοροί, ενώ το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι η όχι πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα
LIFO NEWSROOM
Η Δύση φιμώνει και καταστέλλει διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης, καταγγέλλει νέα έκθεση

Διεθνή / Η Δύση φιμώνει και καταστέλλει διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης, καταγγέλλει νέα έκθεση

Νέα έκθεση της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αποκαλύπτει πως η Δύση περιορίζει το δικαίωμα στη διαμαρτυρία, ποινικοποιώντας τις φιλοπαλαιστινιακές φωνές σε Βρετανία, ΗΠΑ, Γαλλία και Γερμανία
LIFO NEWSROOM
Τραμπ: «Ξεκινά τώρα το δεύτερο στάδιο» της συμφωνίας για τη Γάζα - Τι περιλαμβάνει

Διεθνή / Τραμπ για Γάζα: Ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο της συμφωνίας - «Αν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί, θα την αφοπλίσουμε εμείς»

Το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ προβλέπει τη δημιουργία μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης, με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, αραβικών και διεθνών εταίρων
LIFO NEWSROOM
 
 