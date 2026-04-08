Ισραήλ: Ανοίγουν την Πέμπτη οι Άγιοι Τόποι στην Ιερουσαλήμ

Η αστυνομία της Ιερουσαλήμ θα επιτρέψει τη συγκέντρωση πιστών και επισκεπτών στην Παλιά Πόλη μετά τους περιορισμούς λόγω πολέμου

ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ Facebook Twitter
Στιγμιότυπο από την Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, εν μέσω των περιορισμών των συγκεντρώσεων από την αστυνομία, λόγω πολέμου, 5 Απριλίου 2026 / Φωτ.: EPA/ABIR SULTAN
0

Σχεδόν είκοσι ώρες μετά την έναρξη της εκεχειρίας με το Ιράν, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι αύριο θα ανοίξουν οι Άγιοι Τόποι των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Times of Israel, η αστυνομία ετοιμάζεται να ανοίξει ξανά αύριο τους ιερούς χώρους στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ για προσευχή και δημόσιες συγκεντρώσεις, στο πλαίσιο της εκεχειρίας.

Νωρίτερα το απόγευμα της Τετάρτης, η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου «χαλάρωσε» τις οδηγίες ασφαλείας που ίσχυαν κατά τη διάρκεια του πολέμου, επιτρέποντας δημόσιες συγκεντρώσεις στην Ιερουσαλήμ χωρίς περιορισμούς.

Μετά την ανακοίνωση αυτή, η αστυνομία της Περιφέρειας Ιερουσαλήμ αναμένεται να επιτρέψει στους πιστούς και τους επισκέπτες να συγκεντρωθούν στην Παλιά Πόλη από την Πέμπτη το πρωί.

Οι Άγιοι Τόποι βρίσκονται στην Παλιά Πόλη, συνοικία του ανατολικού τομέα της Ιερουσαλήμ, που έχει καταληφθεί και προσαρτηθεί από το Ισραήλ: το Τείχος των Δακρύων για τους εβραίους, η Βασιλική του Παναγίου Τάφου, για τους χριστιανούς, και η Πλατεία των Τζαμιών, για τους μουσουλμάνους, παρέμεναν κλειστά από την αστυνομία από την πρώτη ημέρα του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Η αστυνομία αναφέρει ότι αναμένει μεγάλη συγκέντρωση κόσμου στην Παλιά Πόλη αύριο και, ως εκ τούτου, σχεδιάζει να αποστείλει εκατοντάδες αστυνομικούς στην περιοχή.

Με πληροφορίες από Times of Israel, ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
 
Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΩΡΑ ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ

Διεθνή / «Θέλω να κάνω τον εαυτό μου περιττό»: Ένας βουλευτής μάχεται για την αυτοκυβέρνηση της Γροιλανδίας

Ο νεοεκλεγμένος βουλευτής Qarsoq Høegh-Dam, φιλοδοξεί να κάνει τον ρόλο του «περιττό», μεταφέροντας σταδιακά την εξουσία από την Κοπεγχάγη στη Γροιλανδία και προωθώντας την πλήρη αυτοκυβέρνηση του νησιού
THE LIFO TEAM
ΕΥΡΩΠΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Διεθνή / Έρευνα: Σε ποια χώρα της Ευρώπης βρίσκονται οι πιο αγχωμένοι εργαζόμενοι - Τι ισχύει για την Ελλάδα

Μια νέα μελέτη που καλύπτει 160 χώρες συγκρίνει τα επίπεδα άγχους στην Ευρώπη με αυτά του υπόλοιπου κόσμου, καταλήγοντας σε ένα μείγμα καλών και κακών ειδήσεων για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες της γηραιάς ηπείρου
THE LIFO TEAM
Η δημοπρασία που φέρνει το design στο πιο ακριβό του σημείο

Διεθνή / Όλα όσα κρύβει η πώληση της συλλογής Γκούντσμπουργκ, η δημοπρασία design που μπορεί να γράψει ιστορία

Καθρέφτες της Κλοντ Λαλάν, έπιπλα του Ρουλμάν και του Ζαν Ρουαγιέρ, αλλά και έργα των Ρόθκο, Πικάσο και Πωλ Κλέε, συνθέτουν μια συλλογή που φέρνει ξανά στο προσκήνιο το κύρος και τη δύναμη του design.
THE LIFO TEAM
ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΧΑΜΕΝΕΕΙ

Διεθνή / Από το τελεσίγραφο στην εκεχειρία: Το παρασκήνιο της συμφωνίας Χαμενεΐ-Τραμπ

Λίγο πριν η Μέση Ανατολή βρεθεί στο χείλος μιας καταστροφικής σύγκρουσης, μια αιφνιδιαστική διπλωματική στροφή και ένα παρασκηνιακό θρίλερ επαφών, οδήγησαν σε μια εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
THE LIFO TEAM
 
 