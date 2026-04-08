Ισραήλ: Ανοίγουν την Πέμπτη οι Άγιοι Τόποι στην Ιερουσαλήμ

Σχεδόν είκοσι ώρες μετά την έναρξη της εκεχειρίας με το Ιράν, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι αύριο θα ανοίξουν οι Άγιοι Τόποι των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Times of Israel, η αστυνομία ετοιμάζεται να ανοίξει ξανά αύριο τους ιερούς χώρους στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ για προσευχή και δημόσιες συγκεντρώσεις, στο πλαίσιο της εκεχειρίας.

Νωρίτερα το απόγευμα της Τετάρτης, η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου «χαλάρωσε» τις οδηγίες ασφαλείας που ίσχυαν κατά τη διάρκεια του πολέμου, επιτρέποντας δημόσιες συγκεντρώσεις στην Ιερουσαλήμ χωρίς περιορισμούς.

Μετά την ανακοίνωση αυτή, η αστυνομία της Περιφέρειας Ιερουσαλήμ αναμένεται να επιτρέψει στους πιστούς και τους επισκέπτες να συγκεντρωθούν στην Παλιά Πόλη από την Πέμπτη το πρωί.

Οι Άγιοι Τόποι βρίσκονται στην Παλιά Πόλη, συνοικία του ανατολικού τομέα της Ιερουσαλήμ, που έχει καταληφθεί και προσαρτηθεί από το Ισραήλ: το Τείχος των Δακρύων για τους εβραίους, η Βασιλική του Παναγίου Τάφου, για τους χριστιανούς, και η Πλατεία των Τζαμιών, για τους μουσουλμάνους, παρέμεναν κλειστά από την αστυνομία από την πρώτη ημέρα του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Η αστυνομία αναφέρει ότι αναμένει μεγάλη συγκέντρωση κόσμου στην Παλιά Πόλη αύριο και, ως εκ τούτου, σχεδιάζει να αποστείλει εκατοντάδες αστυνομικούς στην περιοχή.

Με πληροφορίες από Times of Israel, ΑΠΕ-ΜΠΕ