ΔΙΕΘΝΗ
Άγιο Φως: Πώς θα γίνει τελικά η άφιξή του στην Ελλάδα

Τι είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός

The LiFO team
ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΦΙΞΗ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχέιου: Eurokinissi
0

Υπό «δρακόντεια μέτρα» ασφαλείας αναμένεται να φτάσει, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εξωτερικών, το «Άγιο Φως» στην Ελλάδα, όσο μαίνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Mega που επικαλείται το υπουργείο Εξωτερικών, έχει «κλειδώσει» ότι το Άγιο Φως θα μεταφερθεί στην Ελλάδα καθώς εξετάζεται το σενάριο των εναλλακτικών πλάνων πτήσεων, σε περίπτωση που επιδεινωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ώρες.

Ο Γιάννης Λοβέρδος, υφυπουργός Εξωτερικών, επικοινώνησε με τον τηλεοπτικό σταθμό και ενημέρωσε πως θα μεταβεί ολιγομελής ελληνική αποστολή στο Τελ Αβίβ και από εκεί στα Ιεροσόλυμα, η οποία θα παραλάβει το Άγιο Φως και θα επιστρέψει. Στόχος είναι να φτάσει σε 17 ελληνικές πόλεις το Μεγάλο Σάββατο.

Άγιο Φως: Τα υπόλοιπα σενάρια που εξετάζονται

Μάλιστα, έχουν ενορχηστρωθεί τρία σενάρια για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών στέλνει μια μικρή ομάδα στην Ιερουσαλήμ και εξετάζει εναλλακτικές διαδρομές με τρία πιθανά σενάρια: απευθείας πτήση, μέσω Ιορδανίας, ή Σινά.

Ο υφυπουργός Γιάννης Λοβέρδος τόνισε ότι στόχος είναι να φτάσει το Άγιο Φως στην Ελλάδα με ασφάλεια, ενώ κάθε εκκλησία διαθέτει ακοίμητη κανδήλα για το «δεύτε λάβετε φως», σε περίπτωση που χρειαστεί.

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διαβεβαιώνει ότι οι ελληνικές Αρχές κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε η μεταφορά να γίνει με ασφάλεια ενόψει Πάσχα.

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

