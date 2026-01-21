Ισπανία: Στους 43 οι νεκροί του σιδηροδρομικού δυστυχήματος

Ο αριθμός των θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού ατυχήματος στο Adamuz της Ισπανίας ανέρχεται σε 43.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζουν αδιάκοπα στο Adamuz (Κόρδοβα). Σήμερα το μεσημέρι εντοπίστηκε το 43ο θύμα του σιδηροδρομικού ατυχήματος που συνέβη την Κυριακή στα περίχωρα της πόλης της Κόρδοβα. Η σορός βρέθηκε ανάμεσα στα συντρίμμια των δύο βαγονιών του τρένου Alvia, όπως επιβεβαίωσαν επίσημες πηγές, τις οποίες επικαλείται η ισπανική εφημερίδα El País.

Μέχρι και σήμερα, έχουν κατατεθεί στις αρχές 45 αναφορές για αγνοούμενους. Επομένως, οι ανησυχίες, ότι θα εντοπιστούν κι άλλοι νεκροί εντείνονται.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα, οι εργασίες επικεντρώνονται στην απομάκρυνση όλων των συρμών από τις γραμμές, ώστε στη συνέχεια να ανακατασκευαστούν και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία το συντομότερο δυνατό. Παράλληλα, η Πολιτοφυλακή, (Guardia Civil) συνεχίζει την έρευνα για να δοθούν απαντήσεις και εξηγήσεις για το πολύνεκρο ατύχημα, όπως και οι ειδικοί της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF).

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Το μαύρο κουτί

Το μαύρο κουτί που εντοπίστηκε, αναμένεται να φωτίσει την υπόθεση και τις έρευνες. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το τοπικό μέσο ενημέρωσης cordopolis καθώς και η ισπανική εφημερίδα El Pais φέρνουν στο φως της δημοσιότητας συνομιλίες του μηχανοδηγού του μοιραίου τρένου με το κέντρο ελέγχου λίγο πριν το δυστύχημα.

Σύμφωνα με όσα έχουν εξετασθεί από το μαύρο κουτί, ο μηχανοδηγός φέρεται να ειδοποίησε στο πρώτο του μήνυμα το κέντρο ελέγχου, ενημερώνοντας για μία εμπλοκή στο σύστημα ηλεκτροδότησης. Στη συνέχεια, ο ίδιος αντιλαμβάνεται τον εκτροχιασμό και ενημερώνει ότι αρκετά βαγόνια έχουν μπει στην παρακείμενη γραμμή, τα οποία κινούνταν με αντίθετη κατεύθυνση άλλο τρένο. «Χρειάζομαι να σταματήσει επειγόντως η κυκλοφορία στις γραμμές», φέρεται να είπε.

Το Κέντρο Ελέγχου επιχείρησε, ανεπιτυχώς να συνομιλήσει με τον μηχανοδηγό του τρένου Alvia και κατά τις περιγραφές που παραθέτουν τα δύο τοπικά μέσα, δεν τα κατάφερε, ακριβώς επειδή ο μηχανοδηγός αυτός είχε ήδη χάσει τη ζωή του, είχε ήδη γίνει η μοιραία σύγκρουση.

Με πληροφορίες από El País

