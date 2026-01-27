Ισπανία: Πακέτο αποζημιώσεων 20 εκατ. ευρώ μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 20 εκατ. ευρώ για την αποζημίωση των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα κοντά στην Κόρδοβα, προκαλώντας τον θάνατο 45 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 150 επιβατών.

Ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε δήλωσε ότι τα ποσά θα καταβληθούν με επιταχυνόμενες διαδικασίες, ώστε οι οικογένειες των θυμάτων και οι τραυματίες να λάβουν οικονομική στήριξη μέσα σε λίγους μήνες και όχι έπειτα από μακροχρόνιες δικαστικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, κάθε οικογένεια νεκρού θα λάβει συνολικά 216.000 ευρώ εντός τριών μηνών. Το ποσό προκύπτει από συνδυασμό κρατικής ενίσχυσης, προκαταβολής από ασφαλιστικές εταιρείες και κάλυψης που προβλέπεται από την υποχρεωτική ταξιδιωτική ασφάλιση των επιβατών.

Για όσους τραυματίστηκαν, οι αποζημιώσεις θα κυμανθούν από 2.400 έως 84.000 ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα των τραυμάτων και τις επιπτώσεις στην υγεία τους.

Πολιτική πίεση μετά το δυστύχημα

Το δυστύχημα της 18ης Ιανουαρίου θεωρείται ένα από τα πιο θανατηφόρα σιδηροδρομικά ατυχήματα των τελευταίων ετών στην Ευρώπη και το πιο βαρύ στην Ισπανία από το 2013. Η υπόθεση έχει εντείνει την πίεση προς τον υπουργό Μεταφορών, καθώς την ίδια εβδομάδα καταγράφηκαν και άλλα σοβαρά περιστατικά στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας.

Η αξιωματική αντιπολίτευση ζητά την παραίτησή του, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει ευρύτερο πρόβλημα ασφάλειας. Ο ίδιος απαντά ότι ενεργεί με πλήρη συνείδηση των ευθυνών του και ότι προτεραιότητά του είναι η διαφάνεια και η ενημέρωση των πολιτών.

Προβλήματα και στο δίκτυο της Καταλονίας

Παράλληλα, σοβαρές δυσλειτουργίες καταγράφηκαν και στο προαστιακό δίκτυο της Καταλονίας, όπου χιλιάδες επιβάτες ταλαιπωρήθηκαν όταν μηχανοδηγοί αρνήθηκαν να αναλάβουν υπηρεσία επικαλούμενοι ζητήματα ασφάλειας. Την κατάσταση επιδείνωσε τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα ελέγχου της κυκλοφορίας, που οδήγησε σε εκτεταμένες καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει τις επιπτώσεις και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στο σιδηροδρομικό δίκτυο, σε μια περίοδο που η δημόσια συζήτηση για την ασφάλεια των μεταφορών βρίσκεται στο επίκεντρο.

Με πληροφορίες από Reuters

