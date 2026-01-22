Νέο σιδηροδρομικό ατύχημα στην Ισπανία: Τρένο συγκρούστηκε με γερανό στην Καρθαγένη

Τρένο στη γραμμή Καρθαγένη – Los Nietos, στην πόλη Μούρθια της Ισπανίας, συγκρούστηκε με γερανό που δεν ανήκε στη σιδηροδρομική υποδομή, το μεσημέρι της Πέμπτης, όπως μετέδωσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ισπανίας (RTVE).

Σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο EFE, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από τη σύγκρουση στη γραμμή στενής τροχιάς, έπειτα από επικοινωνία με πηγές του Κέντρου Συντονισμού Εκτάκτων Αναγκών.

ÚLTIMA HORA 🔴



Un tren de FEVE de la línea Cartagena - Los Nietos choca contra una grúa en Alumbres provocando varios heridoshttps://t.co/oDjyczL6BV pic.twitter.com/2USZkhfWde — RTVE Noticias (@rtvenoticias) January 22, 2026

BREAKING:



In Spain, a passenger train collided with a crane near Alumbres, Cartagena, leaving several people with minor injuries. This marks the third incident on Spain’s railways in recent days.



The crash occurred around midday near an area known as “Los Partidas,” when a… pic.twitter.com/IBXV98lNrr — Visegrád 24 (@visegrad24) January 22, 2026

Στο σημείο αναπτύχθηκε εκτεταμένο επιχειρησιακό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, μετά το ατύχημα που σημειώθηκε γύρω στις 12:00, κοντά στη στάση «Los Partidarios», ανάμεσα στη δημοτική ενότητα Alumbres και τον δήμο La Unión, όπως αναφέρει η La Opinión de Murcia.

«Επικίνδυνο σημείο» της γραμμής λένε κάτοικοι

Τα αίτια του ατυχήματος παραμένουν άγνωστα, ενώ δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί ο τελικός αριθμός των τραυματιών. Η Περιφερειακή Υπηρεσία Υγείας, την οποία επικαλείται το τοπικό μέσο, σημειώνει ότι οι τραυματίες αξιολογούνται από υγειονομικό προσωπικό, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ελαφρά τραύματα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο διακομιδής τους σε νοσοκομείο.

Κάτοικοι της περιοχής έχουν καταγγείλει επανειλημμένα ότι πρόκειται για «επικίνδυνο σημείο» της γραμμής, καθώς - όπως υποστηρίζουν - δεν υπάρχει επαρκής σήμανση ούτε φωτεινός σηματοδότης.

«Για να καταλάβεις αν έρχεται τρένο, απλώς το ακούς», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από El Mundo