Ισπανία: Εκτέλεση δύο Σκωτσέζων σε μπαρ – Αναζητείται ο δράστης

Δύο άνδρες σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς το βράδυ του Σαββάτου σε μπαρ της Φουενχιρόλα στην Ανδαλουσία, με τις ισπανικές αρχές να εκτιμούν ότι πρόκειται για Βρετανούς υπηκόους από τη Σκωτία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την εφημερίδα Diario Sur, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ. Ένα αυτοκίνητο σταμάτησε έξω από το Monaghans Bar, στην παραλιακή ζώνη της πόλης, και ένας άνδρας με καλυμμένο πρόσωπο άνοιξε πυρ εναντίον των δύο θυμάτων. Οι πυροβολισμοί ήταν θανατηφόροι και για τους δύο, ενώ ο δράστης διέφυγε με το όχημα.

Το μπαρ ήταν γεμάτο την ώρα του περιστατικού, καθώς πρόβαλλε τον τελικό του Champions League. Οι δύο άνδρες δέχθηκαν τα πυρά μέσα στον κόσμο, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η επίθεση φαίνεται να ήταν στοχευμένη.

