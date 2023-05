Ισπανία: Έκρηξη στην Χώρα των Βάσκων, δύο νεκροί

Έκρηξη σημειώθηκε στη βόρεια Ισπανία με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο Orio, έναν ισπανικό δήμο στην επαρχία Guipuzcoa, στην αυτόνομη κοινότητα της Χώρας των Βάσκων, σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα που επικαλούνται το τμήμα Ασφαλείας των Βάσκων.

Προς το παρόν, τα αίτια πίσω από την έκρηξη παραμένουν άγνωστα, ενώ δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί περαιτέρω θύματα ή ζημιές σε υποδομές.

An explosion in Spain killed two people on Tuesdayhttps://t.co/Sq7LTGHiJT pic.twitter.com/RAaNH59Jwr