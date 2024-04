To ISIS απειλεί με τρομοκρατική επίθεση στα προημιτελικά του Champions League: «Σκοτώστε τους όλους»

To Ισλαμικό Κράτος (ISIS) απείλησε ότι θα επιτεθεί στα τέσσερα γήπεδα που φιλοξενούν τους πρώτους αγώνες των προημιτελικών του Champions League.

Το Ίδρυμα Al Azaim, ένα μέσο ενημέρωσης που είναι υπεύθυνο για τη διάδοση μηνυμάτων του ISIS, δημοσίευσε μια αφίσα που απειλούσε το «Παρκ ντε Πρενς», το «Σαντιάγο Μπερναμπέου», το «Μετροπολιτάνο» και το «Έμιρεϊτς». Το μήνυμα της αφίσας ανέφερε: «Σκοτώστε τους όλους». Σύμφωνα με πληροφορίες η απειλή από το Ισλαμικό Κράτος εξετάζεται από τις δυνάμεις ασφαλείας και έχει διαβιβαστεί στις ομάδες.

Το αποψινό πρόγραμμα περιλαμβάνει την αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μάντσεστερ Σίτι στη Μαδρίτη και τον αγώνα της Άρσεναλ με την Μπάγερν. Για αύριο είναι προγραμματισμένοι οι αγώνες Ατλέτικο Μαδρίτης-Ντόρτμουντ και Παρί Σεν Ζερμέν-Μπαρτσελόνα.

