Ισχυρός σεισμός στο Νεπάλ - Αισθητός μέχρι το Νέο Δελχί

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε πριν από λίγο στο Νεπάλ, ενώ έγινε αισθητός μέχρι το Νέο Δελχί στην Ινδία.

Ο σεισμός που έπληξε το Νεπάλ ήταν 6,2 Ρίχτερ, όπως ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών. Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές τόσο στο Νέο Δελχί όσο και σε άλλες κοντινές πόλεις, σύμφωνα με μαρτυρίες τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Ο σεισμός προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Buildings are evacuated in #Delhi, capital of #India after a strong 6.0 magnitude #earthquake that hit #Nepal.#seismos #geology #EARTHQUAKE pic.twitter.com/d2kfj8b5Rw