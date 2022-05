Ισχυρή έκρηξη σε ξενοδοχείο στην Αβάνα

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στην Αβάνα, το οποίο καταστράφηκε.

Δεν είναι σαφές τι προκάλεσε την έκρηξη στο Hotel Saratoga, που βρίσκεται στο κέντρο της πρωτεύουσας της Κούβας.

«Έγινε μια τεράστια έκρηξη», ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, σύμφωνα με το CNN. Αυτοκίνητα και λεωφορεία που ήταν έξω από το ξενοδοχείο επίσης καταστράφηκαν, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

Αστυνομικοί και πυροσβέστες κάνουν έρευνες στα συντρίμμια για εγκλωβισμένους, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για θύματα.

❗️A strong explosion rocked the Saratoga Hotel opposite the Havana Capitol, the building was partially destroyed pic.twitter.com/Dl03Tjb3bb