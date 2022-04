Ισχυρή έκρηξη σε κτήριο στην Κωνσταντινούπολη - Τουλάχιστον δέκα τραυματίες

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή Μπέγιογλου της Κωνσταντινούπολης το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη προκλήθηκε μετά από βραχυκύκλωμα σε υπόγεια γραμμή καλωδίων σε πολυκατοικία της περιοχής.

Επί τόπου έσπευσαν πυροσβεστική, ασθενοφόρα και αστυνομία, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες έκοψαν την παροχή φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού.

Οι αρχές εκκένωσαν τουλάχιστον τρία κτήρια της περιοχής. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για δέκα τραυματίες.

