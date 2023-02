Ισχυρή έκρηξη βόμβας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Αγγλία

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή Γκρέιτ Γιάρμουθ της Αγγλίας, όταν πυροδοτήθηκε βόμβα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η βόμβα είχε εντοπιστεί την περασμένη Τρίτη και στο σημείο επιχειρούσαν πυροτεχνουργοί του στρατού για να μπορέσουν να τη μεταφέρουν αλλού, με ασφάλεια.

Μετά την έκρηξη, φαίνεται ότι δεν έχει καταγραφεί καμία απώλεια στις τάξεις τους, όπως ενημέρωσε η αστυνομία του Νορφλοκ.

We can confirm the unexploded World War II bomb in Great Yarmouth has detonated. This was not a planned detonation & happened during slow burn work to disarm the explosives. All army & emergency service personnel are accounted for. We will bring you further info when we have it.