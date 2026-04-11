ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ιρλανδία: Εκατοντάδες πρατήρια χωρίς καύσιμα καθώς συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις 

Για πέμπτη ημέρα συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις οδηγών και αγροτών κατά των αυξημένων τιμών 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Στιγμιότυπο από τις κινητοποιήσεις αγροτών και οδηγών στο Δουβλίνο / Φωτ.: Getty Images
0

Εκατοντάδες πρατήρια καυσίμων στην Ιρλανδία έχουν ξεμείνει από βενζίνη και ντίζελ, καθώς συνεχίζονται για πέμπτη ημέρα οι κινητοποιήσεις οδηγών και αγροτών κατά των αυξημένων τιμών.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, περίπου 500 πρατήρια έχουν εξαντλήσει τα αποθέματά τους, εξαιτίας των μπλόκων που στήνονται σε κεντρικούς οδικούς άξονες από κονβόι οχημάτων, μεταξύ των οποίων και τρακτέρ. Οι διαμαρτυρίες συνδέονται με την εκτόξευση των τιμών καυσίμων, που αποδίδεται στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Στο Δουβλίνο, βασικοί δρόμοι στο κέντρο της πόλης παραμένουν κλειστοί, ενώ σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και σε αυτοκινητοδρόμους. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις έχουν επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας, επηρεάζοντας την κυκλοφορία και τη μεταφορά αγαθών.

Η κατάσταση έχει αρχίσει να επηρεάζει και τις δημόσιες συγκοινωνίες, με ακυρώσεις και καθυστερήσεις δρομολογίων, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για περαιτέρω προβλήματα, ιδίως σε μετακινήσεις προς αεροδρόμια.

Η ιρλανδική αστυνομία έχει κηρύξει την κατάσταση ως «εξαιρετικό γεγονός», γεγονός που της επιτρέπει να αυξήσει την παρουσία δυνάμεων για την αντιμετώπιση των κινητοποιήσεων.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με εκπροσώπους του κλάδου των μεταφορών και των αγροτών, με στόχο την εκτόνωση της κρίσης. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών, Σάιμον Χάρις, έκανε λόγο για επικείμενο πακέτο στήριξης που θα αφορά βασικούς τομείς της οικονομίας, ενώ υπογράμμισε ότι οι αποκλεισμοί δρόμων θα πρέπει να τερματιστούν.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν προειδοποίησε ότι, λόγω των μπλόκων σε δρόμους και εγκαταστάσεις καυσίμων, η χώρα κινδυνεύει να φτάσει στο σημείο να μην μπορεί να διανείμει τα εισαγόμενα καύσιμα.

Η κρίση τροφοδοτείται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει επηρεάσει σημαντικά την παγκόσμια ροή πετρελαίου, οδηγώντας σε απότομες αυξήσεις τιμών. Στην Ιρλανδία, η τιμή του ντίζελ έχει αυξηθεί από περίπου 1,70 ευρώ το λίτρο σε πάνω από 2,10 ευρώ τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ αντίστοιχες αυξήσεις καταγράφονται και στη βενζίνη.

Οι αρχές τονίζουν ότι τα αποθέματα καυσίμων για κρίσιμες υπηρεσίες, όπως τα ασθενοφόρα και η πυροσβεστική, βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση, εντείνοντας την ανησυχία για την εξέλιξη της κατάστασης.

Με πληροφορίες από BBC

 


 

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

