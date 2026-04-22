Ιράν: Συγκεντρώσεις με μουσική και συνθήματα με φόντο το βομβαρδισμένο τοπίο – «95 εκατομμύρια πολίτες δεν φοβούνται»

Το κλίμα στο βορειοδυτικό Ιράν και το μήνυμα των πολιτών - Δηλώνουν έτοιμοι «να δώσουν το αίμα τους για το Ιράν»

The LiFO team
Την ώρα που η κατάσταση στο Ιράν παραμένει δύσκολη, με προβλήματα στις επικοινωνίες λόγω του διαδικτύου που διακόπτεται κατά διαστήματα και εικόνες από βομβαρδισμένα τοπία, καταγράφεται παράλληλα μια διαφορετική εικόνα στους δρόμους: σχεδόν κάθε βράδυ πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις πολιτών σε πλατείες, με μουσική και συνθήματα.

Ανταποκρίτρια του ΕΡΤ News μετέφερε την εικόνα που επικρατεί στα βορειοδυτικά του Ιράν.

Η κατάσταση είναι δύσκολη, μεταξύ άλλων λόγω του διαδικτύου, το οποίο διακόπτεται κατά διαστήματα, είπε η Κάτια Αντωνιάδη από το Ταμπρίζ του Ιράν, σημειώνοντας ότι και οι δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν προβλήματα στις συνδέσεις τους εξαιτίας αυτού.

Σχεδόν κάθε βράδυ, όχι μόνο στην Ταμπρίζ αλλά και σε πολλές άλλες πόλεις του Ιράν, πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις πολιτών σε πλατείες, με μουσική, σημαίες και συνθήματα.

Στόχος αυτών των συγκεντρώσεων είναι να τονωθεί το ηθικό όλων και να περάσει το μήνυμα ότι 95 εκατομμύρια πολίτες δεν φοβούνται και είναι έτοιμοι να δώσουν το αίμα τους για το Ιράν, «όπως μας είπαν και χθες το βράδυ σε μια συγκέντρωση όπου βρεθήκαμε εδώ, στην Ταμπρίζ», πρόσθεσε η δημοσιογράφος.

Ιράν: «Πιθανές» συνομιλίες εντός των επόμενων ημερών λέει ο Τραμπ

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί «πιθανό» να επαναληφθούν οι συνομιλίες με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες, σε ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων που είχε σήμερα με δημοσιογράφο της New York Post. «Είναι πιθανό! Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ», έγραψε απαντώντας σε μια δημοσιογράφο της ταμπλόιντ, που τον ρώτησε για την πιθανότητα διεξαγωγής συνομιλιών εντός των επόμενων «36 έως 72 ωρών», δηλαδή μέχρι την Παρασκευή.

Την ίδια ώρα, πηγή που επικαλείται το Reuters ότι ο Τραμπ δεν έχει ορίσει χρονοδιάγραμμα για την παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι παρατείνει την εκεχειρία για να επιτρέψει διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, χωρίς να δώσει νέα προθεσμία.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews

 
 
