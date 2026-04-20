Ιράν: Εκτελέστηκαν δύο άνδρες που κατηγορούνταν για συμμετοχή σε δίκτυο κατασκοπείας για το Ισραήλ

Το Ιράν εκτέλεσε δύο άνδρες που είχαν καταδικαστεί για συνεργασία με την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ και για τον σχεδιασμό επιθέσεων εντός της χώρας, σύμφωνα με δημοσίευμα του δικαστικού πρακτορείου ειδήσεων Mizan την Κυριακή.

Το Mizan ανέφερε ότι οι δύο, που ταυτοποιήθηκαν ως Μοχάμαντ Μασούμ Σαχί και Χαμέντ Βαλίδι, κατηγορήθηκαν ότι ανήκαν σε δίκτυο κατασκόπων συνδεδεμένο με τη Μοσάντ και είχαν λάβει εκπαίδευση στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων στην περιοχή του Κουρδιστάν του Ιράκ, σύμφωνα με το Reuters.

Είχαν καταδικαστεί με κατηγορίες που περιλάμβαναν «εχθρότητα κατά του Θεού» και συνεργασία με εχθρικές ομάδες, και οι θανατικές ποινές τους επικυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο πριν εκτελεστούν, ανέφερε το Mizan.

Οι εκτελέσεις στο Ιράν

Οι αρχές στο Ιράν εκτέλεσαν στις αρχές του Απριλίου ακόμα έναν άνδρα που κρίθηκε ένοχος ότι ενήργησε για λογαριασμό του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Ο εκτελεσθείς κατηγορούνταν ότι διέπραξε όσα του καταλογίζονται στη διάρκεια του κύματος αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που συγκλόνισε την Ισλαμική Δημοκρατία νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ιρανική δικαστική εξουσία.

«Ο Αλί Φαχίμ, ένα από τα εχθρικά στοιχεία που εμπλέκονταν στις τρομοκρατικές ταραχές (…) απαγχονίστηκε αφού το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε (…) την καταδίκη» του, ανέφερε ο ιστότοπος Mizan Online, μέσο της δικαστικής εξουσίας.

Πρόκειται για μία ακόμα εκτέλεση στο Ιράν που συνδέεται με τις διαδηλώσεις που ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου κατά της αύξησης του κόστους διαβίωσης, προτού μετατραπούν σε αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες, οι οποίες κορυφώθηκαν στις 8 και 9 Ιανουαρίου.

