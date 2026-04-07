Ιράν: Διακόπτει τις απευθείας διπλωματικές επαφές με ΗΠΑ – Ανθρώπινες αλυσίδες γύρω από γέφυρες

Το Ιράν διέκοψε την απευθείας επικοινωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα μπορούσε να «καταστρέψει ολόκληρο τον πολιτισμό» της χώρας, σύμφωνα με αξιωματούχους από τη Μέση Ανατολή.

Παρά την κίνηση αυτή, οι συνομιλίες μέσω διαμεσολαβητών για μια πιθανή κατάπαυση του πυρός συνεχίζονται. Ωστόσο, η απόφαση της Τεχεράνης φαίνεται να περιπλέκει τις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας έως την προθεσμία που έχει θέσει ο Τραμπ, χωρίς να τις ακυρώνει πλήρως.

Σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους, η διακοπή της απευθείας επικοινωνίας είχε στόχο να στείλει ένα μήνυμα δυσαρέσκειας και αντίστασης προς την Ουάσιγκτον. Παραμένει ασαφές αν οι απευθείας επαφές θα αποκατασταθούν πριν από τη λήξη του τελεσιγράφου.

Ιράν: «Ανθρώπινες αλυσίδες» γύρω από γέφυρες

Την ίδια στιγμή, εικόνες και βίντεο από ιρανικά κρατικά μέσα δείχνουν πολίτες να συγκεντρώνονται έξω από ενεργειακές εγκαταστάσεις και γέφυρες, σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Οι συγκεντρώσεις φαίνεται να συνδέονται με κάλεσμα Ιρανού αξιωματούχου προς τους νέους να σχηματίσουν «ανθρώπινες αλυσίδες» γύρω από κρίσιμες υποδομές, οι οποίες ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο επιθέσεων από ΗΠΑ και Ισραήλ.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε το πρακτορείο Fars, διακρίνονται πολίτες να κρατούν μεγάλη ιρανική σημαία πάνω στη γέφυρα Pol Sefid στην πόλη Αχβάζ, στο νοτιοδυτικό Ιράν. Σε άλλο υλικό, εμφανίζεται ομάδα φοιτητών να σχηματίζει «αλυσίδα» στην ιστορική Old Bridge της πόλης Ντεζφούλ.

Αντίστοιχες εικόνες δείχνουν συγκεντρώσεις έξω από τον σταθμό παραγωγής ενέργειας Shahid Rajaee κοντά στην Τεχεράνη και έξω από μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στην Ταμπρίζ, στο βόρειο Ιράν.

Δεν είναι σαφές κατά πόσο οι συγκεντρώσεις αυτές είναι οργανωμένες ή αν συνδέονται άμεσα με το κάλεσμα για σχηματισμό «ανθρώπινων αλυσίδων».

Ιράν: Οι νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ

Υπενθυμίζεται πως το τελεσίγραφο της Ουάσινγκτον αφορά την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι θα στοχευθούν υποδομές όπως σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες.

Παρά το τελεσίγραφο, οι επιθέσεις έχουν ήδη ενταθεί. Αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα καταγράφονται σε διάφορες περιοχές του Ιράν, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 30 νεκρούς.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε πετροχημική εγκατάσταση στη Σιράζ, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, μετά από επίθεση σε υπεράκτια μονάδα στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars. Παράλληλα, εξέδωσε προειδοποίηση στα φαρσί καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τη χρήση των τρένων, ένδειξη ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν πλήγματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν επίσης στο διεθνές αεροδρόμιο της Χοραμαμπάντ, ενώ πλήγμα σε στόχο στην επαρχία Αλμπόρζ, βορειοδυτικά της Τεχεράνης, άφησε πίσω του 18 νεκρούς, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε για άλλη μια φορά το Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία νωρίτερα από την προθεσμία που λήγει σήμερα, δηλώνοντας ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί απόψε» αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί απόψε, χωρίς να ξαναγυρίσει ποτέ. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί», γράφει ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Θα το μάθουμε απόψε, σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της μακράς και περίπλοκης ιστορίας του κόσμου».

Με πληροφορίες από Wall Street Journal, Sky News, Associated Press