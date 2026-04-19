ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Το Ιράν δεν έχει συμφωνήσει σε δεύτερο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με τον Τραμπ, αμερικανική αντιπροσωπεία αναμένεται να φτάσει αύριο στο Πακιστάν για έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων με το Ιράν

ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΠΑΚΙΣΤΑΝ Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
0

Το Ιράν αρνείται ότι έχει συμφωνήσει να συμμετάσχει σε δεύτερο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για αύριο.

Το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA επέκρινε «τις υπερβολικές απαιτήσεις της Ουάσιγκτον, τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες, τις συνεχείς αλλαγές στάσης, τις επαναλαμβανόμενες αντιφάσεις και τον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό, τον οποίο θεωρεί παραβίαση της εκεχειρίας».

«Οι δημοσιευμένες ειδήσεις σχετικά με τον δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ δεν είναι αληθινές», σημειώνει το πρακτορείο, αναφέροντας ότι «οι ειδήσεις που δημοσίευσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν μέρος του παιχνιδιού των μέσων ενημέρωσης και του "παιχνιδιού των ευθυνών" με σκοπό την άσκηση πίεσης στο Ιράν».

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι θα στείλει ανώτερους αξιωματούχους στο Πακιστάν για νέο γύρο διαπραγματεύσεων με το Ιράν, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να επαναλάβει τους βομβαρδισμούς αν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Ανέφερε επίσης ότι στην αμερικανική αποστολή θα συμμετάσχει ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ενώ αναμένεται και η παρουσία του γαμπρού του Τζάρεντ Κούσνερ. Λίγη ώρα μετά, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε και την παρουσία του Αμερικανού αντιπροέδρου, Τζέι Ντι Βανς.

Ωστόσο, την ίδια ώρα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να στείλει αντιπροσωπεία, όσο συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός των λιμανιών της από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, έχουν ανταλλαγεί μηνύματα μέσω Πακιστάν, με την ιρανική πλευρά να ξεκαθαρίζει ότι «δεν θα υπάρξουν συνομιλίες όσο διατηρείται ο αποκλεισμός».

Με πληροφορίες από Al Jazeera, Financial Times

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΠΥΡΑΥΛΟΙ ΒΙΝΤΕΟ

Διεθνή / Ιράν: «Ανανεώνουμε το οπλοστάσιό μας ταχύτερα από πριν» - Βίντεο από υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, απαθανατίζει τον διοικητή της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, να επιθεωρεί υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις άγνωστης τοποθεσίας
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΚΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ

Διεθνή / Η κρίση στο Ιράν παραμερίζει τα οικονομικά προβλήματα της Ευρώπης από την ατζέντα της Συνόδου Κορυφής

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αναμένεται να ανατρέψει τα σχέδια των ηγετών να συζητήσουν την οικονομία και τον προϋπολογισμό της ΕΕ την επόμενη εβδομάδα
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΙΤΑΛΙΑ ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΜΕΛΟΝΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Διεθνή / Ιταλία: Μπόνους σε δικηγόρους για να πείθουν τους μετανάστες-πελάτες τους να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

Το ακριβές ποσό δεν καθορίζεται στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μελόνι, ωστόσο σύμφωνα με εκτιμήσεις του ιταλικού Τύπου ανέρχεται περίπου στα 615 ευρώ
THE LIFO TEAM
ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΕΔΡΟ ΣΑΝΤΣΕΘ ΙΣΡΑΗΛ

Διεθνή / Ο Πέδρο Σάντσεθ καλεί την ΕΕ να διακόψει τη Συμφωνία Σύνδεσης με το Ισραήλ εντός 48 ωρών

Κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος, την Κυριακή, ο Ισπανός πρωθυπουργός και η υποψήφια των Σοσιαλιστών, Μαρία Χεσούς Μοντέρο επιβεβαίωσαν ότι θα ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τερματίσει τη Συμφωνία Σύνδεσης με το Ισραήλ
THE LIFO TEAM
Η Κέιτλιν Τζένερ λέει ότι ζήτησε βοήθεια από τον Τραμπ για το διαβατήριό της χωρίς αποτέλεσμα

Διεθνή / Η Κέιτλιν Τζένερ λέει ότι ζήτησε βοήθεια από τον Τραμπ για το διαβατήριό της χωρίς αποτέλεσμα

Η Κέιτλιν Τζένερ αποκάλυψε ότι το ανανεωμένο αμερικανικό διαβατήριό της εκδόθηκε με ανδρική ένδειξη φύλου, παρότι τα έγγραφά της είχαν αλλάξει εδώ και χρόνια, και ότι ζήτησε βοήθεια από τον Ντόναλντ Τραμπ χωρίς να πάρει απάντηση. Η υπόθεση φωτίζει πώς η νέα πολιτική των ΗΠΑ για τα διαβατήρια αγγίζει ακόμη και τρανς πρόσωπα που τον έχουν στηρίξει.
THE LIFO TEAM
Καναδός γκέι πρωταγωνιστής ταινιών ενηλίκων λέει ότι του επέβαλαν 10ετή απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ

Ειδήσεις / Γκέι πρωταγωνιστής ταινιών ενηλίκων λέει ότι του επέβαλαν 10ετή απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ

Ο Καναδός πορνοστάρ υποστηρίζει ότι κρατήθηκε επί ώρες από αμερικανούς τελωνειακούς στο αεροδρόμιο Πίρσον του Τορόντο και στη συνέχεια αποκλείστηκε από τις ΗΠΑ για μία δεκαετία
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ

Διεθνή / Ρίσκο και ευκαιρία: Οι δύο εκεχειρίες που μπορεί να ενισχύσουν τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Οι διπλωματικές διεργασίες έχουν ξεκινήσει και φαίνεται να αποκτούν δυναμική, όμως τα βαθιά γεωπολιτικά ζητήματα που χωρίζουν τις εμπλεκόμενες πλευρές καθιστούν το αποτέλεσμα αβέβαιο
THE LIFO TEAM
 
 