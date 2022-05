Ιράν: Βίντεο - ντοκουμέντο από το ρεσάλτο των Φρουρών της Επανάστασης στα ελληνικά τάνκερ

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε εικόνες από τη στιγμή κατάληψης των δύο ελληνόκτητων τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ από Ιρανούς κομάντος.

Στο βίντεο φαίνεται το ιρανικό στρατιωτικό ελικόπτερο να προσεγγίζει το κατάστρωμα των πλοίων και τους Ιρανούς κομάντος, με κουκούλες και όπλα, να αποβιβάζονται και να μπαίνουν στη γέφυρα.



Newly released footage shows the forces of Iran's IRGC seizing a Greek oil tanker in the Persian Gulf on Friday due to maritime violations.



