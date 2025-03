ΗΠΑ: Τουλάχιστον 18 νεκροί σε Μιζούρι, Άρκανσο και Τέξας από το πέρασμα των ανεμοστρόβιλων

Στους 18 ανέρχονται μέχρι τώρα οι νεκροί, από τους ανεμοστρόβιλους και τις ισχυρές καταιγίδες που σάρωσαν σήμερα τις κεντρικές και νότιες περιοχές των ΗΠΑ.

Οι τοπικές Αρχές ανακοίνωσαν πως τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν, από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως ανεμοστρόβιλοι και καταιγίδες, που έπληξαν μεταξύ άλλων το Μιζούρι, το Άρκανσο και το Τέξας.

Οι Αρχές στο Μιζούρι επιβεβαίωσαν «11 θανάτους που συνδέονται με τις καταιγίδες», ενώ στο Άρκανσο, τρεις άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους. Μάλιστα η τελευταία πολιτεία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς αναμένεται νέο πέρασμα των ανεμοστρόβιλων τις επόμενες ώρες.

#Tornado Warnings Issued in #Missouri & #Illinois as Wildfires Rage in #Oklahoma & #Texas!



Winds up to 80 mph are fueling massive wildfires & a dangerous dust storm in West Texas. Trucks are flipping, visibility is near zero, & extreme fire danger persists.



📍 Missouri &… pic.twitter.com/z8YjPLY2r1 — The Asian Chronicle (@AsianChronicle) March 15, 2025

🌪️New video of the Tornado Southwest of Houston, Texas near El Campo, Texas earlier!



📷 Cindy Cerny Willrich pic.twitter.com/UlMCo4aw4H — Live Storm Chasers (@LiveStormChaser) December 26, 2024

Την ίδια ώρα οι νεκροί στο Τέξας ανέρχονται στους τέσσερις και είναι άτομα που σκοτώθηκαν σε τροχαία δυστυχήματα που συνδέονται με τις αμμοθύελλες και τις πυρκαγιές που μείωσαν σημαντικά την ορατότητα στους δρόμους, προκαλώντας σοβαρές καραμπόλες.

#WATCH : Powerful winds flip trucks, cause pile-ups

Extreme winds flipped trucks and kicked up blinding dust, shutting down highways in Texas and causing issues across New Mexico and Oklahoma. With visibility near zero and conditions worsening.#Texas #Wind #Tornado… pic.twitter.com/mgBnYlse6A — upuknews (@upuknews1) March 15, 2025

Τις επόμενες ώρες τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να πλήξουν τις πολιτείες της Λουιζιάνα, του Μισισίπι και του Τενεσί και σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις, η ταχύτητα των ανέμων μπορεί να φθάσει τα 120 χλμ/ώρα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ / AFP