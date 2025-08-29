ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ: Στρατιωτικές τιμές για την Άσλι Μπάμπιτ που σκοτώθηκε στην εισβολή στο Καπιτώλιο

Η Μπάμπιτ προσπάθησε να σκαρφαλώσει από σπασμένο παράθυρο σε οχυρωμένη πόρτα που οδηγούσε προς το γραφείο της προέδρου της Βουλής, όταν δέχθηκε πυρά και τραυματίστηκε θανάσιμα

LifO Newsroom
Φωτ.: Getty Images
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα αποδώσει στρατιωτικές τιμές στην Άσλι Μπάμπιτ, την 35χρονη βετεράνο της Πολεμικής Αεροπορίας που σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικού κατά την εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Η Μπάμπιτ, από την Καλιφόρνια, φορούσε σημαία της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ στους ώμους της, όταν προσπάθησε να σκαρφαλώσει από σπασμένο παράθυρο σε οχυρωμένη πόρτα που οδηγούσε προς το γραφείο της προέδρου της Βουλής. Τότε δέχθηκε πυρά και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Η απονομή στρατιωτικών τιμών σε μία από τις εισβολείς του Καπιτωλίου συνδέεται με την προσπάθεια του πρώην προέδρου Τραμπ να παρουσιάσει την επίθεση του 2021 ως «πατριωτική στάση», επιμένοντας ότι δεν έχασε τις εκλογές του 2020. Στο Ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο, η Μπάμπιτ έχει αποκτήσει το καθεστώς μάρτυρα. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε συμφωνήσει να καταβάλει σχεδόν 5 εκατ. δολάρια για να διευθετηθεί η αγωγή που κατέθεσε η οικογένειά της για τον θάνατό της.

Ο υφυπουργός Αεροπορίας, Μάθιου Λόμειερ, χαρακτήρισε την απόφαση «καθυστερημένη» σε ανάρτησή του στο X, κοινοποιώντας ανακοίνωση της συντηρητικής νομικής οργάνωσης Judicial Watch, που στήριζε την οικογένεια της Μπάμπιτ. Σύμφωνα με την οργάνωση, η οικογένεια είχε αιτηθεί στρατιωτικές τιμές και από την κυβέρνηση Μπάιντεν, χωρίς αποτέλεσμα.

Σε επίσημη ανακοίνωση, εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας ανέφερε ότι «μετά από επανεξέταση των συνθηκών» του θανάτου της, αποφασίστηκε να αποδοθούν στρατιωτικές τιμές. Η Μπάμπιτ είχε υπηρετήσει ως σμηνίας.

Ο Λόμειερ κοινοποίησε επίσης επιστολή της 15ης Αυγούστου που είχε στείλει ο ίδιος προς την οικογένεια, καλώντας τους να τον συναντήσουν στο Πεντάγωνο. «Μετά την επανεξέταση των συνθηκών του θανάτου της Άσλι και λαμβάνοντας υπόψη τις νέες πληροφορίες που έχουν έρθει στο φως, πείστηκα ότι η προηγούμενη απόφαση ήταν λανθασμένη», ανέφερε το έγγραφο.

Με πληροφορίες από Associated Press

