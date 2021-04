Οι αρχές του Σικάγου έδωσαν χθες Πέμπτη στη δημοσιότητα το βίντεο από την κάμερα που φόραγε αστυνομικός όταν πυροβόλησε τραυματίζοντας θανάσιμα έναν ανήλικο, τον Άνταμ Τολέντο, 13 ετών, την 29η Μαρτίου, εικόνες που η δήμαρχος της τρίτης πολυπληθέστερης πόλης των ΗΠΑ χαρακτήρισε «απίστευτα οδυνηρές».

Στο βίντεο εικονίζεται η καταδίωξη του έφηβου από τον αστυνομικό σ’ ένα δρομάκι· ακούγεται ο αστυνομικός να φωνάζει, να τον διατάσσει να σταματήσει και να του δείξει τα χέρια του. Τον πυροβολεί τη στιγμή που ο Άνταμ Τολέντο έχει σταματήσει και γυρίζει σηκώνοντας τα χέρια ψηλά. Εισαγγελέας είχε πει ότι ο έφηβος ήταν οπλισμένος όταν σκοτώθηκε. Δεν είναι ορατό όμως κανένα όπλο στα χέρια του στο βίντεο.

Προσοχή ακολουθούν σκληρές εικόνες

Chicago Office of Police Accountability releases video of police officer shooting 13-year-old Adam Toledo. #AdamToledo ***video may be hard to watch for some*** pic.twitter.com/bU2eVrOMS5

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου προτού δοθεί στη δημοσιότητα το οπτικό υλικό αυτό, η Λόρι Λάιτφουτ, η δήμαρχος του Σικάγου, είπε πως το βρήκε «απίστευτα οδυνηρό» και κάλεσε τους κατοίκους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να εκφραστούν «ειρηνικά», την ώρα που η ένταση όσον αφορά την αστυνομική βία βρίσκεται ήδη στα ύψη στις ΗΠΑ.

Εν μέσω της δίκης λευκού αστυνομικού για τον θάνατο του σαραντάρη μαύρου Τζορτζ Φλόιντ τον Μάιο του 2020, ένας νεαρός Αφροαμερικανός, ο Ντόντε Ράιτ, σκοτώθηκε στη Μινεάπολις από σφαίρα αστυνομικίνας η οποία ισχυρίστηκε πως μπερδεύτηκε και τράβηξε το υπηρεσιακό της όπλο αντί για το τέιζερ. Η Αντίνα Γουάις-Ορτίζ, η δικηγόρος της οικογένειας Τολέντο, κατήγγειλε ότι ο αστυνομικός «πυροβόλησε ένα άοπλο παιδί». Το περιστατικό σημειώθηκε περί τις 02:30 (τοπική ώρα). Αστυνομικοί είχαν κληθεί στην περιοχή μετά την καταγγελία πως ακούστηκαν πυροβολισμοί και καταδίωξαν πεζή τον έφηβο κι έναν άνδρα 21 ετών που ήταν μαζί του, τον Ρούμπεν Ρόμαν.

At a protest that started at Union Park, a group around 40-50 people walked toward the FOP Lodge. They’re chanting “Adam Toledo” and “Why’d you kill a child?” #ChicagoScanner #ChicagoProtests pic.twitter.com/wZeBFSeRXo