ΗΠΑ: Σκότωσε τον άντρα της live στο Facebook μπροστά στη μητέρα της

Μια 28χρονη γυναίκα από το Μισισίπι σκότωσε τον σύζυγό της, ενώ ήταν ανοιχτή η live λειτουργία του Facebook.

H Kηadejah Michelle Brown κατηγορείται για τη δολοφονία του συζύγου της μέσα στο σπίτι τους, παρουσία μάλιστα και της μητέρας της. Όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν, όταν άρχισαν να τσακώνονται για την συνεχή απουσία του θύματος από το σπίτι.

Στο βίντεο μητέρα και κόρη συζητούν ότι δεν μπορεί μόνη της να μεγαλώνει τα τέσσερα παιδιά τους, ενώ ο άνδρας μιλούσε στο τηλέφωνο. Εκείνη προσπάθησε να του το αρπάξει, με εκείνον να λέει χαρακτηριστικά «μην με αγγίζεις, θα καλέσω την αστυνομία».

A 28-year-old lady by the name of Kadejah Michelle Brown allegedly shot and killed her husband on Facebook live in Lowndes County on Saturday, March 25th 2023.



The Lowndes County MS. Sheriff's Office said deputies responded to a domestic violence call Saturday morning on the 500… pic.twitter.com/eA0OIUwHn3