ΗΠΑ: Οι Χούτι εκτόξευσαν βαλλιστικό πύραυλο από την Υεμένη

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δήλωσε πως οι Χούτι εκτόξευσαν έναν αντιπλοϊκό βαλλιστικό πύραυλο από την Υεμένη στον Κόλπο του Άντεν, χωρίς ωστόσο να προκαλέσει ζημιές σε κανένα σκάφος.

Αναφορικά με τον πύραυλο των Χούτι, «ο πύραυλος δεν έπληξε κανένα σκάφος και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές», πρόσθεσε η CENTCOM σε δήλωση νωρίς την Πέμπτη. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών στη συνέχεια εμπλέκεται επιτυχώς και κατέστρεψε τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα (UAV) και έναν πύραυλο εδάφους-αέρος στις ελεγχόμενες από τους Χούτι περιοχές της Υεμένης», είπε, προσθέτοντας ότι «διαπιστώθηκε ότι αυτά τα όπλα αποτελούν άμεση απειλή για τα εμπορικά πλοία και πλοία του Αμερικανικού Ναυτικού στην περιοχή».

Οι μαχητές Χούτι έχουν εκτοξεύσει επανειλημμένα drone και πυραύλους εναντίον διεθνών εμπορικών πλοίων στον Κόλπο του Άντεν από τα μέσα Νοεμβρίου, λέγοντας ότι ενεργούν σε αλληλεγγύη με τους Παλαιστίνιους ενάντια στις στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα.

