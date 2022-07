ΗΠΑ: O Τζον Μπόλτον παραδέχτηκε ότι συμμετείχε στον σχεδιασμό πραξικοπημάτων

Ο Τζον Μπόλτον, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, παραδέχτηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του ότι συνέβαλε στον σχεδιασμό στρατιωτικών πραξικοπημάτων σε άλλα κράτη.

Ο Μπόλτον έκανε την αποκάλυψη αυτή μιλώντας στο CNN έπειτα από τη χθεσινή δημόσια ακρόαση της ειδικής εξεταστικής επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων για την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο. Μέλη της επιτροπής κατηγόρησαν κατά τη διάρκεια της ακρόασης αυτής τον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ πως υποκίνησε τα βίαια επεισόδια εκείνης της ημέρας στην απέλπιδα προσπάθειά του να παραμείνει στην εξουσία, παρά την ήττα του στις εκλογές του Νοεμβρίου του 2020.

Μιλώντας στον παρουσιαστή Τζέικ Τάπερ, ο Τζον Μπόλτον υποστήριξε πως ο κ. Τραμπ δεν ήταν αρκετά ικανός για να φέρει σε πέρας ένα «προσεκτικά σχεδιασμένο πραξικόπημα». Προτού προσθέσει: «Ως κάποιος που συνέβαλε να σχεδιαστούν στρατιωτικά πραξικοπήματα –όχι εδώ, ξέρετε, σε άλλα μέρη– απαιτούνται πολλά για να επιτύχουν. Και δεν τα έκανε [ο Τραμπ)».

John Bolton: “As someone who has helped plan coups de etat — not here but, you know, other places — it takes a lot of work”

pic.twitter.com/ztKuImN5nP