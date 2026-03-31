ΗΠΑ: Ο Τάιγκερ Γουντς δήλωσε ότι κοίταζε το κινητό του όταν τράκαρε

Ο Τάιγκερ Γουντς δήλωσε στις αστυνομικές αρχές ότι κοίταζε το κινητό του και άλλαζε σταθμό στο ραδιόφωνο πριν από το ατύχημα με ανατροπή του αυτοκινήτου του την περασμένη εβδομάδα στη Φλόριντα, σύμφωνα με ένορκη κατάθεση για την ύπαρξη πιθανής αιτίας.

Ο 50χρονος αθλητής του γκολφ συνελήφθη την Παρασκευή το απόγευμα με την υποψία οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών, αφού το Land Rover του χτύπησε ελαφρά ένα φορτηγό και ανατράπηκε κοντά στο σπίτι του στο Jupiter Island.

Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση, την οποία έλαβε την Τρίτη η εφημερίδα Guardian, ο Γουντς δήλωσε στους ανακριτές του σερίφη της κομητείας Μάρτιν ότι ερχόταν από το σπίτι του και δεν πρόσεξε πως το όχημα μπροστά του είχε επιβραδύνει.

Το ατύχημα του Γουντς

Η ένορκη κατάθεση αναφέρει ότι ο Γουντς προσπάθησε να προσπεράσει το όχημα περνώντας πάνω από μια διπλή κίτρινη γραμμή στην αντίθετη κατεύθυνση πριν το χτυπήσει με το μπροστινό δεξί μέρος του SUV του, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να ανατραπεί προς την πλευρά του οδηγού.

Οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι ο Γουντς ήταν ο μόνος επιβάτης του οχήματος και δεν μπόρεσε να βγει από την πλευρά του οδηγού λόγω της ανατροπής, αλλά βγήκε από την πλευρά του συνοδηγού. Ο οδηγός του άλλου οχήματος δεν ανέφερε τραυματισμούς. Η αναφορά εκτιμά τις ζημιές στο ρυμουλκούμενο σε περίπου 5.000 δολάρια.

Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση, ένας αστυνομικός που βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος παρατήρησε «διάφορα σημάδια διαταραχής» ενώ μιλούσε με τον Γουντς, μεταξύ των οποίων έντονη εφίδρωση και αργές κινήσεις. Ένας άλλος αστυνομικός σημείωσε ότι τα μάτια του Γουντς φαίνονταν «ερυθρά και απλανή» και ότι η ομιλία και οι κινήσεις του ήταν «υποτονικές και αργές».

Ο Γουντς είπε στους ερευνητές ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, αλλά ανέφερε ότι είχε πάρει «μερικά» συνταγογραφημένα φάρμακα νωρίτερα την ίδια μέρα, μεταξύ των οποίων Vicodin, καθώς και φάρμακα για την αρτηριακή πίεση και τη χοληστερόλη.

Τι εντοπίστηκε κατά την έρευνα της αστυνομίας

Οι αστυνομικοί διεξήγαγαν μια σειρά από δοκιμασίες νηφαλιότητας, κατά τη διάρκεια των οποίων ο Γουντς έδειξε πολλαπλά σημάδια διαταραχής, σύμφωνα με την αναφορά. Οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι είχε δυσκολία να διατηρήσει την ισορροπία του, δεν ακολουθούσε τις οδηγίες και δυσκολευόταν με τις ασκήσεις συντονισμού.

Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις, ένας αστυνομικός έκρινε ότι ο Γουντς δεν ήταν σε θέση να οδηγήσει με ασφάλεια ένα όχημα και τον συνέλαβε.

Κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε μετά τη σύλληψή του, βρέθηκαν δύο χάπια στην τσέπη του Γουντς, τα οποία αργότερα ταυτοποιήθηκαν ως υδροκωδόνη, ένα συνταγογραφούμενο οπιοειδές, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση.

Ο Γουντς υποβλήθηκε στη συνέχεια σε αλκοτέστ, το οποίο δεν έδειξε παρουσία αλκοόλ στον οργανισμό του, αλλά αρνήθηκε να δώσει δείγμα ούρων για έλεγχο παρουσίας ναρκωτικών. Οι αρχές ανέφεραν ότι στη συνέχεια κατηγορήθηκε για άρνηση υποβολής σε έλεγχο, επιπλέον της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ με υλικές ζημιές.

Μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο για ιατρικό έλεγχο πριν μεταφερθεί στη φυλακή της κομητείας Μάρτιν, όπου αρνήθηκε ιατρική περίθαλψη και κρατήθηκε για τις υποχρεωτικές οκτώ ώρες σύμφωνα με τη νομοθεσία της Φλόριντα, προτού μπορέσει να καταβάλει εγγύηση.

Με πληροφορίες από Guardian