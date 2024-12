ΗΠΑ: Νεκροί εντοπίστηκαν γονείς και τρία παιδιά σε σπίτι στη Γιούτα - Επέζησε μόνο ο 17χρονος γιος

Πέντε μέλη οικογένειας στη Γιούτα, ανάμεσά τους τρία μικρά παιδιά, 2, 9 και 11 ετών, εντοπίστηκαν νεκρά με τραύματα από σφαίρες μέσα σε σπίτι χθες Τρίτη, ενώ 17χρονο αγόρι είναι το μοναδικό μέλος της που βρέθηκε ζωντανό αλλά τραυματισμένο.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία στην πολιτεία αυτή των δυτικών ΗΠΑ δεν θεωρεί ότι έχει διαφύγει κάποιος ύποπτος, κάνοντας σαφές πως πιστεύει πως το μακελειό διαπράχθηκε από κάποιο μέλος της οικογένειας.

«Δεν πιστεύουμε πως έχει διαφύγει κάποιος ύποπτος. Πιστεύουμε σε αυτό το στάδιο πως πρόκειται για συμβάν εντοπισμένο στο συγκεκριμένο σπίτι», εξήγησε η Ροξάν Βαϊνούκου, εκπρόσωπος της αστυνομίας της Γουέστ Βάλεϊ Σίτι, σε δημοσιογράφους.

Ο 17χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και μένει να εξακριβωθεί αν είναι απλώς θύμα ή ύποπτος, συνέχισε η κυρία Βαϊνούκου. Τα θύματα ήταν άνδρας 42 ετών, γυναίκα 38 ετών, αγόρι 11 ετών και δυο κορίτσια 9 και 2 ετών, σύμφωνα με την ίδια.

Still an active scene here in West Valley City tonight. We’re bringing you the latest at 10 on @abc4utah . pic.twitter.com/JtUrIOv7dQ

Η υπόθεση αυτή είναι «κάθε άλλο παρά συνηθισμένη», ανέφερε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Βαϊνούκου. Μέχρι χθες «είχαμε τέσσερις (φόνους) στην πόλη όλο το 2024, οπότε (αυτή η υπόθεση) υπερδιπλασιάζει τον αριθμό. Είναι κάτι που ρίχνει μεγάλο βάρος στους ερευνητές», πρόσθεσε.

Five members of a Utah family — ranging in age from 2 years old to 42 — were found dead in their West Valley City home on Tuesday, police said.



A 17-year-old was found with a gunshot wound at the scene and taken to the hospital, authorities said. https://t.co/FcWd5OkdsK pic.twitter.com/bl3vTLy3nv