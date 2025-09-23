ΗΠΑ: Νέα στοιχεία για τον πρώην στρατιώτη που κατηγορείται ότι σκότωσε τα τρία παιδιά του

Νέα στοιχεία ανέκυψαν σχετικά με την υπόθεση του Τράβις Ντέκερ που κατηγορείται για τη δολοφονία των τριών παιδιών του, ενώ την ίδια ώρα οι αμερικανικές αρχές φέρονται να εντόπισαν τα λείψανα του πρώην στρατιώτη.

Ενώ οι αρχές αναμένουν επιβεβαίωση μέσω DNA ότι τα οστά ανήκουν όντως στον Ντέκερ, ο σερίφης της κομητείας Chelan, Mike Morrison, δήλωσε στις 22 Σεπτεμβρίου στην USA TODAY ότι οι αρχές βρήκαν και άλλα στοιχεία.

Ο Morrison είπε ότι αξιωματούχοι βρήκαν επίσης ρούχα και άλλα αντικείμενα που ανήκαν στον Ντέκερ, μεταξύ αυτών ένα πράσινο T-shirt που φορούσε την τελευταία φορά που τον είδαν πριν εξαφανιστεί.

Οι ανακαλύψεις έγιναν μετά από περισσότερους από τρεις μήνες έρευνας για τον Ντέκερ, ο οποίος εξαφανίστηκε μετά την απαγωγή και τους θανάτους των παιδιών του στα τέλη Μαΐου: την 9χρονη Πέιτιν, την 8χρονη Έβελιν, και την 5χρονη Olivia, σύμφωνα με το Τμήμα Αστυνομίας Wenatchee.

Σε ένα άλλο σημείο κοντά στον τόπο του εγκλήματος, μονάδες καταδύσεων «ανέσυραν ένα μπρελόκ συμβατό με αυτό που ανήκε στο φορτηγό του Decker» από το ποτάμι Icicle Creek στην Ουάσινγκτον.

Λίγο αργότερα, πράκτορες της Ακτοφυλακής εντόπισαν «ένα πράσινο αντικείμενο» σε ένα φαράγγι, είπε ο σερίφης, και οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν drone για να φωτογραφίσουν το αντικείμενο. Τα σκυλιά έρευνας της Ακτοφυλακής επισκέφθηκαν τον χώρο και ειδοποίησαν τις ομάδες για ένα πτώμα σε αποσύνθεση.

Το T-shirt του Decker επίσης βρέθηκε κοντά στα οστά

Μετά την ανακάλυψη, το δείγμα στάλθηκε για ανάλυση DNA σε εργαστήριο.

«Το T-shirt που βρέθηκε στον χώρο ταιριάζει με αυτό που φορούσε ο Ντέκερ την τελευταία φορά που τον είδαν, μαζί με σορτς, που ήταν σορτς των U.S. Rangers», είπε ο Morrison σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου.

Ο Morrison είπε στην USA TODAY τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου, ότι το γραφείο του περίμενε ακόμη τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA.

Ο Ντέκερ, 32 ετών, αναζητούνταν από τις 2 Ιουνίου, όταν ένας αστυνομικός βρήκε το φορτηγό του και τα πτώματα των τριών θυγατέρων του.

Τα χέρια τους ήταν δεμενα και τα κεφάλια τους καλυμμένα με πλαστικές σακούλες. Μια προκαταρκτική εξέταση έδειξε ότι πέθαναν από ασφυξία. Τρεις μέρες νωρίτερα, ο Ντέκερ δεν είχε επιστρέψει τα παιδιά στο σπίτι της μητέρας τους, μετά από προγραμματισμένη επίσκεψη. Η μητέρα τους ενημέρωσε την αστυνομία ότι τα κορίτσια δεν επέστρεψαν όπως είχε συμφωνηθεί και ότι το τηλέφωνο του Ντέκερ συνδεόταν απευθείας με τον αυτόματο τηλεφωνητή.

Τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους είχε προειδοποιήσει τις αρχές ότι ο Ντέκερ αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας και είχε γίνει ολοένα και πιο ασταθής. Τον περιέγραψε ως άστεγο και είχε ζητήσει να τροποποιηθεί το πλάνο γονικής μέριμνας ώστε να του απαγορεύονται οι διανυκτερεύσεις με τις κόρες του μέχρι να βρει κατάλυμα.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο Ντέκερ εντάχθηκε στον αμερικανικό στρατό το 2013 και το 2014 στάλθηκε στο Αφγανιστάν για τέσσερις μήνες. Το 2021 εντάχθηκε στην Εθνοφρουρά της Ουάσινγκτον, αλλά σταμάτησε να παρακολουθεί τις ασκήσεις πριν από περίπου ένα χρόνο.

Οι αρχές δήλωσαν ότι είχε εκπαίδευση στην πλοήγηση, την επιβίωση και άλλες δεξιότητες, και κάποτε πέρασε πάνω από δύο μήνες ζώντας απομονωμένος στην ύπαιθρο.