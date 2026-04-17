ΗΠΑ: Μείωση στις ευθανασίες ζώων σε καταφύγια – 34.000 περισσότερα κατοικίδια σώθηκαν

Το 2025 περίπου 4 εκατομμύρια σκύλοι και γάτες βρήκαν μόνιμο σπίτι

The LiFO team
Περισσότερα από 34.000 ζώα έχουν διασωθεί από την ευθανασία / EPA
Σημαντική πτώση κατέγραψαν οι ευθανασίες ζώων σε καταφύγια στις ΗΠΑ μεταξύ 2024 και 2025, με περισσότερα από 34.000 κατοικίδια να σώζονται σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία της Best Friends Animal Society, πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση σε θανάτους ζώων για λόγους χώρου από το 2020.

Η οργάνωση επισημαίνει ότι το 2025 περίπου 4 εκατομμύρια σκύλοι και γάτες βρήκαν σπίτι, φέρνοντας τη χώρα πιο κοντά στον στόχο του λεγόμενου «no-kill». Ο όρος χρησιμοποιείται όταν το ποσοστό διάσωσης ζώων που εισέρχονται σε καταφύγια φτάνει ή ξεπερνά το 90%.

ΗΠΑ: Μείωση στις ευθανασίες και αύξηση στις διασώσεις

Όπως σημειώνεται, τα ζώα που δεν μπορούν να επανενταχθούν λόγω σοβαρών ιατρικών ή συμπεριφορικών προβλημάτων δεν ξεπερνούν συνήθως το 10% των συνολικών περιστατικών. Το 2025, περισσότερα από τα δύο τρίτα των καταφυγίων στις ΗΠΑ πέτυχαν αυτό το επίπεδο.

Μάλιστα, από τα στοιχεία έχει προκύψει ότι οι ευθανασίες σκύλων μειώθηκαν κατά 8,5%, δηλαδή περίπου κατά 20.000 ζώα, το 83% των γατών που εισήλθαν σε καταφύγια, σώθηκε, ενώ οι θάνατοι γατών βρίσκονται πλέον στο χαμηλότερο επίπεδο από τότε που ξεκίνησε η καταγραφή των δεδομένων.

Η βελτίωση αποδίδεται σε προγράμματα φιλοξενίας των αιλουροειδών, δράσεις για αδέσποτες γάτες και αυξημένο ενδιαφέρον για υιοθεσίες, ιδιαίτερα από νεότερες ηλικίες.

«Το 2025 ήταν σημείο καμπής για τα καταφύγια ζώων στις ΗΠΑ», δήλωσε η CEO της οργάνωσης, Τζούλι Καστλ. «Τα στοιχεία δείχνουν σαφή δυναμική για τον τερματισμό των ευθανασιών υγιών και θεραπεύσιμων ζώων».

Σύμφωνα με την ίδια, το 68% των καταφυγίων έχει πλέον φτάσει στο επίπεδο «no-kill», ενώ από τα υπόλοιπα, σχεδόν τα μισά χρειάζονται λιγότερες από 100 επιπλέον διασώσεις για να το πετύχουν.

«Αυτή η πρόοδος δεν έγινε τυχαία. Είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ φιλόζωων, καταφυγίων και οργανώσεων διάσωσης», σημείωσε.

Με πληροφορίες από People

