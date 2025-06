ΗΠΑ: Το «μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο» Τραμπ διευκολύνει την αγορά όπλων με σιγαστήρα

Στο νέο φορολογικό και δημοσιονομικό πακέτο των Ρεπουμπλικανών, ανάμεσα σε δεκάδες μέτρα και περικοπές, περιλαμβάνεται μια άσημη αλλά ιδιαίτερα σημαντική προσθήκη: η άρση περιορισμών για σιγαστήρες και όπλα με κομμένη κάνη.

Η πρόβλεψη αυτή δεν ανατρέπει συνολικά το καθεστώς της οπλοκατοχής στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά βάζει στο στόχαστρο έναν από τους πιο παλαιούς και σταθερούς πυλώνες του ομοσπονδιακού ελέγχου: τον Νόμο περί Πυροβόλων Όπλων του 1934, ο οποίος θεσπίστηκε ως απάντηση στη βία του οργανωμένου εγκλήματος. Η κατάργηση του επιπλέον φορολογικού και ελεγκτικού καθεστώτος που ισχύει για συγκεκριμένους τύπους όπλων, όπως οι σιγαστήρες, αποτελεί μια σημαντική μετατόπιση, ιδεολογικά και πολιτικά.

Αν και παρουσιάζεται ως τεχνική ρύθμιση υπέρ των κυνηγών και σκοπευτών, οι αντιδράσεις είναι έντονες, καθώς η συγκυρία είναι τεταμένη. Το μέτρο προωθείται λίγες ημέρες μετά από δύο περιστατικά ένοπλης βίας κατά πολιτικών, σε μια χώρα όπου η συζήτηση για τα όπλα παραμένει διαχρονικά διχαστική.

Η πρόβλεψη, την οποία είχε εισηγηθεί ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής και ιδιοκτήτης οπλοπωλείου Άντριου Κλάιντ, καταργεί τον φόρο των 200 δολαρίων για σιγαστήρες, γνωστούς στον κλάδο ως «suppressors» και αφαιρεί το επιπλέον επίπεδο ελέγχου που ισχύει από τη δεκαετία του ’30 με τον National Firearms Act. Στη Γερουσία, η πρόβλεψη όχι μόνο διατηρήθηκε αλλά επεκτάθηκε ώστε να καλύπτει και κοντόκαννα όπλα, όπως οι «sawed-off» καραμπίνες.

Οι υποστηρικτές της ρύθμισης, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο Τραμπ, επικαλούνται το συνταγματικό δικαίωμα της Δεύτερης Τροπολογίας του Συντάγματος. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο γερουσιαστής Τζον Κόρνιν από το Τέξας: «Είμαι περήφανος που η Γερουσία ενώνεται με τη Βουλή για να υπερασπιστούμε το Σύνταγμά μας. Θα συνεχίσω να μάχομαι για αυτές τις προτεραιότητες».

Για τους Δημοκρατικούς, όμως, πρόκειται για μια επικίνδυνη κίνηση που σηματοδοτεί οπισθοδρόμηση. Ο ηγέτης της Γερουσίας Τσακ Σούμερ χαρακτήρισε τη διάταξη «δωράκι στους κατασκευαστές όπλων», τονίζοντας πως ενδέχεται να διευκολύνει τη δράση εγκληματιών ειδικά σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ δεν έχουν συνέλθει ακόμη από τα τραύματα του Ουβάλντε και άλλων μαζικών επιθέσεων σε σχολεία.

The GOP snuck a provision into their bill to reverse a century of gun safety law. They've decided to drop regulations and background checks on gun silencers, shotguns, and rifles. They're putting the gun lobby over the lives of families and law enforcement, and adding fuel to…

Ένα νομοσχέδιο του 2022, που ψηφίστηκε με δικομματική συναίνεση μετά από το περιστατικό με πυροβολισμούς στο σχολείο του Ουβάλντε που στοίχισε τη ζωή σε 19 άτομα, είχε αυστηροποιήσει τους ελέγχους σε νέους αγοραστές όπλων. Επίσης, ενίσχυσε τα σχολικά προγράμματα ψυχικής υγείας και θεσμοθέτησε εργαλεία πρόληψης για επικίνδυνα άτομα. Τρία χρόνια αργότερα, η ίδια Γερουσία προχωρά στην αντίθετη κατεύθυνση.

Ο βουλευτής Μαξουελ Φροστ, πρώην ακτιβιστής και ο νεότερος εκλεγμένος Δημοκρατικός, επιτέθηκε δριμύτατα στη διάταξη, λέγοντας πως «η γενιά των μαζικών πυροβολισμών βλέπει τη Βουλή να νομοθετεί υπέρ των εταιρειών που πουλάνε θάνατο».

I'm not going to let Republicans' inaction on gun violence go unchallenged. If they really care about saving lives, they can start by calling out the reckless policies proposed by their own party that do nothing but arm the next mass shooter. pic.twitter.com/hgW9ruH5T6