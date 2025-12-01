ΗΠΑ: Καραμπόλα τουλάχιστον 45 οχημάτων λόγω ισχυρού χιονιά στην Ιντιάνα

Το περασμένο Σάββατο (29/11), η πολιτεία Ιντιάνα των ΗΠΑ χτυπήθηκε από ισχυρή κακοκαιρία με πυκνή χιονόπτωση.

Σύμφωνα με την Πολιτειακή Αστυνομία, στην περιφέρεια γύρω από το Terre Haute σημειώθηκε καραμπόλα στον αυτοκινητόδρομο I-70, με τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα να φτάνουν τουλάχιστον τα 45. Αρχικά, οι αρχές έκαναν λόγο για 20-30 οχήματα.

About 50 vehicles were involved in a massive crash in the United States



A major pileup occurred on a highway in Indiana after heavy snowfall. Visibility dropped almost instantly, causing vehicles to slam into one another.



The highway was closed for six hours, and rescuers had… pic.twitter.com/9re3fHPCf7 — NEXTA (@nexta_tv) December 1, 2025

Η καραμπόλα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, εν μέσω δύσκολων καιρικών συνθηκών που καθιστούσαν την οδήγηση εξαιρετικά επικίνδυνη.

Around 50 cars were caught in a huge snow-related pileup on an Indiana highway, where sudden whiteout conditions triggered a chain reaction of crashes. The road was shut for six hours as crews cleared the wrecks. pic.twitter.com/nYUnhAhNJp — Mr. zhang (@zhangkuancheng) December 1, 2025

Παρά την έκταση του ατυχήματος και τον μεγάλο αριθμό οχημάτων, δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί. Οι περισσότεροι οδηγοί βγήκαν με ελαφρά ή χωρίς τραύματα.

Η κυκλοφορία σταμάτησε για τουλάχιστον έξι ώρες, ενώ συνεργεία απομάκρυναν τα οχήματα.

Το περιστατικό έρχεται ως μέρος ενός ευρύτερου κύματος κακοκαιρίας στα δυτικά και νότια των ΗΠΑ που οδήγησε σε τουλάχιστον 1.400 ακυρώσεις πτήσεων, σύμφωνα με στοιχεία από την πλατφόρμα FlightAware.