ΗΠΑ: Γυναίκα πέθανε όταν παγιδεύτηκε σε ιμάντα για να πιάσει το Airpod της

Μια Αμερικανίδα πέθανε αφού πιάστηκε σε έναν ιμάντα στο εργοστάσιο που δούλευε την ώρα που προσπαθούσε να ανακτήσει ένα AirPod που έπεσε κάτω από το μηχάνημα.

Σύμφωνα με την σχετική αναφορά από το γραφείο του σερίφη της Κολούμπια, το περιστατικό συνέβη όταν η 21χρονη Αλίσα Ντρίνκαρντ, έριξε το AirPod της κάτω από τον ιμάντα μεταφοράς ενώ βρισκόταν σε βάρδια σε εργοστάσιο του Club Car στη Τζόρτζια γύρω στις 21:45 την Παρασκευή.

Η συνάδελφός της Φλέζσα Σμίθ, που είδε το περιστατικό, είπε στους ερευνητές ότι όταν η 21χρονη προσπάθησε να βγάλει το ακουστικό κάτω από το μηχάνημα, πιάστηκε στην αλυσίδα που κινεί τον ιμάντα. Λόγω του τρόπου με τον οποίο εγκλωβίστηκε η νεαρή γυναίκα, η συνάδελφος της που ήταν στο σημείο «δεν κατάφερε να τη βγάλει έξω, έτσι ζήτησε να έρθει η συντήρηση του εργοστασίου και να κλείσει το μηχάνημα», σύμφωνα με την έκθεση.

Στη συνέχεια, μόλις το μηχάνημα τέθηκε εκτός λειτουργίας, οι εργαζόμενοι στην εταιρεία, η οποία κατασκευάζει αμαξίδια γκολφ και άλλα οχήματα, άρχισαν να αποσυναρμολογούν τον ιμάντα και κάλεσαν βοήθεια. Το προσωπικό έκτακτης ανάγκης κατάφερε να απελευθερώσει την νεαρή γυναίκα «κόβοντας το μεταλλικό σκελετό γύρω από τον μεταφορέα και τραβώντας την έξω», έγραψαν οι ερευνητές, προσθέτοντας ότι είχε ακόμη σφυγμό καθώς το προσωπικό έκτακτης ανάγκης της έδωσε τις πρώτες βοήθειες πριν πάει στο νοσοκομείο.

Από την πλευρά της η εταιρεία που εργάζονταν η 21χρονη Το Club Car επιβεβαίωσε ότι μια εργαζόμενη το βράδυ της Παρασκευής τραυματίστηκε σοβαρά στην κύρια μονάδα παραγωγής και αργότερα πέθανε. «Οι πρώτες βοήθειες ειδοποιήθηκαν αμέσως και τους ευχαριστούμε για τη γρήγορη ανταπόκρισή τους για την παροχή ιατρικής φροντίδας και μεταφοράς στο νοσοκομείο όπου η εργαζόμενη δυστυχώς αργότερα πέθανε», ανέφερε η εταιρεία. «Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και όλους τους επηρεασμένους από αυτή την απώλεια. Συνεργαζόμαστε με τις αρχές και τον εργολάβο σε μια έρευνα για να προσδιορίσουμε τα γεγονότα που οδήγησαν στο περιστατικό».

Για όσα έγιναν μίλησε και η συνάδελφος της 21χρονης που σκοτώθηκε εν ώρα εργασίας. Η 25χρονη συνάδελφος της νεαρής γυναίκας είπε ότι δεν μπορεί να βγάλει από το μυαλό της την εικόνα της Αλίσα Ντρίνκαρτ όταν ήταν παγιδευμένη στον ιμάντα, ενώ δηλώνει «τραυματισμένη από που την είδε έτσι». Η 25χρονη δούλευε απέναντι από την νεαρή γυναίκα όταν της έπεσε το ακουστικό. Η νεαρή τότε είπε:«Δεν πειράζει, θα πάρω καινούργια», σύμφωνα με την Σμίθ.



Αλλά σύμφωνα με τη μάρτυρα, πέρασαν μόλις λίγα δευτερόλεπτα προτού σηκώσει το βλέμμα της και δει το χέρι της Αλίσα Ντρινκαρντ πιασμένο στο μηχάνημα, σημειώνοντας ότι ήταν λυγισμένο και ότι υπήρχε σημαντική ποσότητα αίματος.

Woman dies after getting stuck in conveyor chain while trying to recover AirPod headphone



Read more🔗https://t.co/dmz5l92jrA