ΗΠΑ: Έπεσε με το αυτοκίνητο σε παιδικό πάρτι και τράπηκε σε φυγή – Μία μητέρα νεκρή

Μία γυναίκα σκοτώθηκε και δεκατρία άτομα τραυματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου, όταν ένας άνδρας έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε παιδικό πάρτι σε κατοικία στο Μέριλαντ των ΗΠΑ, πριν εγκαταλείψει το σημείο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το όχημα χτύπησε «αρκετά άτομα που βρίσκονταν συγκεντρωμένα μπροστά από το σπίτι» λίγο μετά τις 10 το βράδυ.

Η γυναίκα που έχασε τη ζωή της ταυτοποιήθηκε ως η 31χρονη Ashley Hernandez Gutierrez, 31 ετών, από την πρωτεύουσα Ουάσινγκτον.

Ο οδηγός, 66 ετών, επίσης από την Ουάσινγκτον, εγκατέλειψε το σημείο πεζός μετά τη σύγκρουση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας. Αργότερα παραδόθηκε στις αρχές και ανακρίθηκε από ανακριτή τροχαίων δυστυχημάτων.

Οι αρχές συνεργάζονται με την εισαγγελία της κομητείας Prince George’s για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Τα θύματα

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν 13 άτομα- πέντε ενήλικες και οκτώ παιδιά ηλικίας από ενός έως 17 ετών.

Σύμφωνα με τις αρχές:

Έξι παιδιά έλαβαν εξιτήριο μετά τη νοσηλεία τους.

Ένα παιδί παραμένει στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση.

Τρεις ενήλικες νοσηλεύονται επίσης σε σταθερή κατάσταση, ενώ ένας αναμένει αξιολόγηση και ένας ακόμη πήρε εξιτήριο.

Νωρίτερα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία της κομητείας Prince George’s είχε αναφέρει ότι δύο παιδιά, ανάμεσά τους και ένα βρέφος, νοσηλεύονταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Βίντεο που δημοσίευσε το Potomac Press δείχνει αστυνομικούς και πυροσβέστες στο σημείο, μπροστά από ένα σπίτι όπου είχε στηθεί λευκή σκηνή η οποία καταστράφηκε από τη σύγκρουση.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο Πολ Πιρς συνελήφθη στο Λος Άντζελες – Bρέθηκε να κοιμάται στο τιμόνι με τη μηχανή αναμμένη