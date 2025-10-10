ΔΙΕΘΝΗ
Ο Πολ Πιρς συνελήφθη στο Λος Άντζελες – Bρέθηκε να κοιμάται στο τιμόνι με τη μηχανή αναμμένη

Παρουσίαζε εμφανή σημάδια μέθης, σύμφωνα με την Τροχαία της Καλιφόρνια

Φωτ: EPA, αρχείου
Ο πρώην σταρ του NBA Πολ Πιρς συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης στην Καλιφόρνια, όταν αστυνομικοί τον εντόπισαν να κοιμάται στο τιμόνι του Range Rover του, ακινητοποιημένου στο οδόστρωμα του αυτοκινητόδρομου U.S. 101.

Σύμφωνα με την Τροχαία, παρουσίαζε εμφανή σημάδια μέθης.

Οι αστυνομικοί είχαν κληθεί περίπου στις 10:40 μ.μ. σε άλλο τροχαίο με πολλά οχήματα στη βόρεια κατεύθυνση του αυτοκινητόδρομου. Τέσσερις από τις έξι λωρίδες έκλεισαν για τη διερεύνηση του συμβάντος. Όταν, περίπου μία ώρα αργότερα, άνοιξαν ξανά, οι αστυνομικοί είδαν το SUV του Πιρς σταματημένο στο δρόμο, λίγο νοτιότερα από το σημείο του ατυχήματος.

Ο Πιρς βρέθηκε να κοιμάται στο τιμόνι, με τη μηχανή αναμμένη. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και τον συνέλαβαν. Η υπόθεση, που αντιμετωπίζεται ως πλημμέλημα, θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα της πόλης του Λος Άντζελες.

Ο πρώην αθλητής δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό από το Associated Press. 

Ο Πιρς αγωνίστηκε για 15 χρόνια στους Boston Celtics, με τους οποίους το 2008 στέφθηκε πρωταθλητής και αναδείχθηκε MVP των τελικών. Στη συνέχεια έπαιξε στους Brooklyn Nets, Washington Wizards και LA Clippers, όπου ολοκλήρωσε την καριέρα του το 2017.

Δέκα φορές All-Star και μέλος του Basketball Hall of Fame από το 2021, ο Πιρς θεωρείται ένας από τους πιο παραγωγικούς σκόρερ της γενιάς του. Μέχρι πρόσφατα ήταν συμπαρουσιαστής της αθλητικής εκπομπής Speak του Fox Sports, η οποία ακυρώθηκε τον Ιούλιο του 2025.

Με πληροφορίες από Associated Press

