ΗΠΑ: Αναστάτωση στα αεροδρόμια με περισσότερες από 1.000 πτήσεις να ακυρώνονται λόγω του shutdown

Οι αεροπορικές εταιρείες, στις ΗΠΑ, ακύρωσαν εκατοντάδες πτήσεις την Παρασκευή προσπαθώντας να συμμορφωθούν στην εντολή της κυβέρνησης Τραμπ να περιοριστεί η εναέρια κυκλοφορία, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για πιθανές ελλείψεις προσωπικού.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα υποχρεώσει τις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες να περικόψουν τα δρομολόγιά τους κατά 10% σε 40 αεροδρόμια των ΗΠΑ - μεταξύ των οποίων και μεγάλοι κόμβοι στην Ατλάντα, τη Νέα Υόρκη, το Σικάγο και το Ντάλας.

«Δεν πρόκειται για πολιτική απόφαση - πρόκειται για αξιολόγηση των δεδομένων και μείωση του κινδύνου στο σύστημα, καθώς οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εξακολουθούν να εργάζονται χωρίς πληρωμή», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Σον Π. Ντάφι την Πέμπτη, καθώς οι αρχές δημοσιοποίησαν περισσότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των περικοπών.

«Είναι ασφαλές να πετάει κανείς σήμερα και θα παραμείνει ασφαλές και την επόμενη εβδομάδα, χάρη στα προληπτικά μέτρα που λαμβάνουμε», πρόσθεσε ο Αμερικανός υπουργός.

Σύμφωνα με την έκτακτη διαταγή που εκδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης, οι περικοπές θα εφαρμοστούν σταδιακά:

την Παρασκευή, οι πτήσεις θα μειωθούν κατά 4%,

έως την Τρίτη θα φτάσουν στο 6%,

την Πέμπτη στο 8%,

και έως τις 14 Νοεμβρίου στο 10%.

Το μέτρο, που ανακοινώθηκε λίγες εβδομάδες πριν από την πολυάσχολη περίοδο των ταξιδιών των Ευχαριστιών, έχει ήδη σημαντικό αντίκτυπο.

Houston airports are advising travelers to arrive early as TSA staffing is affected by the government shutdown, with reported wait times at least three hours long, causing some to miss flights. pic.twitter.com/A0eXeSweFe — USA TODAY Travel (@usatodaytravel) November 3, 2025

Σύμφωνα με το ιστότοπο FlightAware, μέχρι το πρωί της Παρασκευής οι αεροπορικές εταιρείες είχαν ακυρώσει πάνω από 800 πτήσεις εντός, προς και από τις ΗΠΑ για την ίδια μέρα, καθώς και σχεδόν 500 για το Σάββατο - έναντι μόλις 201 για ολόκληρη την Πέμπτη.

Από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Σικάγο Ο’Χερ ακυρώθηκαν την Παρασκευή 40 πτήσεις, μαζί με δεκάδες άλλες από την Ατλάντα, το Ντένβερ, το Ντάλας και άλλες πόλεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της FlightAware - αν και οι αριθμοί αυτοί αντιστοιχούν σε μικρό ποσοστό των συνολικών δρομολογίων των αεροδρομίων αυτών.

Ωστόσο, οι αναταράξεις αναμένεται να αυξηθούν, καθώς οι αεροπορικές συνεχίζουν να περιορίζουν τα προγράμματά τους.

Ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας (FAA), Μπράιαν Μπέντφορντ, δήλωσε ότι η υπηρεσία θα παρακολουθεί στενά τις επιχειρήσεις.

«Δεν θα διστάσουμε να λάβουμε πρόσθετα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα αεροπορικά ταξίδια παραμένουν ασφαλή», ανέφερε σε δήλωσή του.

Σύμφωνα με τη διαταγή, οι αεροπορικές εταιρείες θα είναι υποχρεωμένες να εκδίδουν πλήρη επιστροφή χρημάτων για τις ακυρώσεις, όχι όμως να καλύπτουν δευτερεύοντα κόστη, όπως διαμονή σε ξενοδοχείο για επιβάτες που εγκλωβίζονται.

Επιπλέον, οι εμπορικές διαστημικές εκτοξεύσεις και επανεισόδοι θα περιοριστούν μεταξύ 10 μ.μ. και 6 π.μ., ενώ οι αεροπορικές εταιρείες θα αντιμετωπίζουν πρόστιμα έως 75.000 δολάρια για κάθε πτήση που θα πραγματοποιούν πέραν του επιτρεπόμενου ορίου.

Παρότι οι αεροπορικές είχαν μόλις 48 ώρες για να τροποποιήσουν τα προγράμματά τους, δήλωσαν υποστηρικτικές προς το σχέδιο, επισημαίνοντας την ανάγκη να διαφυλαχθεί η ασφάλεια.

Ταυτόχρονα, κάλεσαν τους νομοθέτες να τερματίσουν το κυβερνητικό shutdown, που έχει εισέλθει στον δεύτερο μήνα του, αφήνοντας τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και άλλους εργαζομένους πρώτης γραμμής χωρίς μισθό για δεύτερη φορά.

«Στόχος της FAA είναι να μειώσει την πίεση στο αεροπορικό σύστημα, ώστε να μπορούμε όλοι να συνεχίσουμε να λειτουργούμε με ασφάλεια», ανέφερε ο CEO της United Airlines, Σκοτ Κέρμπι, σε μήνυμά του προς το προσωπικό την Πέμπτη.

«Αυτή είναι η ύψιστη προτεραιότητα της FAA — και η δική μας. Όποιο κι αν είναι το περιβάλλον, δεν θα κάνουμε εκπτώσεις στην ασφάλεια».

Οι εταιρείες ανέφεραν ότι οι περικοπές θα επηρεάσουν κυρίως μικρότερες περιφερειακές πτήσεις. Οι United, Delta και American Airlines σημείωσαν ότι οι διεθνείς πτήσεις δεν θα επηρεαστούν.

Αντίθετα, η Alaska Airlines, που εξυπηρετεί πολλές απομακρυσμένες περιοχές της πολιτείας, δήλωσε ότι θα συνεχίσει να εξυπηρετεί αυτές τις κοινότητες και θα περιορίσει τα δρομολόγια στις πιο πολυσύχναστες γραμμές.

Αντιδράσεις, πολιτική αντιπαράθεση και οικονομικές επιπτώσεις

Αν και οι αλλαγές στις περιφερειακές γραμμές θα συμβάλουν στη μείωση των συνολικών αναταράξεων, η περικοπή της κυκλοφορίας θα έχει επιπτώσεις πέρα από τα 40 μεγάλα αεροδρόμια που στοχεύει το μέτρο.

Η American Airlines ανακοίνωσε ότι αναμένεται να περικόψει περίπου 4% των πτήσεών της - δηλαδή περίπου 220 πτήσεις - από το πρόγραμμά της, αρχής γενομένης σήμερα, Παρασκευή, ωστόσο θα συνεχίσει να πραγματοποιεί περίπου 6.000 πτήσεις ημερησίως.

Η United δήλωσε ότι θα συνεχίσει να προσφέρει περίπου 4.000 πτήσεις την ημέρα και έχει ήδη δημοσιεύσει τις αλλαγές στα δρομολόγιά της για το διάστημα Παρασκευής – Κυριακής.

Η εταιρεία σημείωσε ότι, λόγω της χρονικής συγκυρίας (αρχές Νοεμβρίου), θα διαθέτει περισσότερες θέσεις σε σχέση με το καλοκαίρι.

Ο επικεφαλής της FAA, Μπράιαν Μπέντφορντ, προειδοποίησε την Τετάρτη ότι η ανάλυση δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων εμπιστευτικών αναφορών ασφάλειας που υποβάλλουν οι πιλότοι, έχει εγείρει ανησυχίες για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

«Βλέπουμε ενδείξεις ότι η κόπωση αρχίζει να αυξάνεται στο σύστημα, με τρόπους που μας αναγκάζουν να αναζητήσουμε τρόπους για να ανακουφίσουμε την πίεση», είπε.

Ο αναλυτής αερομεταφορών Χένρι Χάρτεβελντ σχολίασε ότι, με όποιον τρόπο κι αν το παρουσιάσουν, οι αεροπορικές δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένες με τις περικοπές.

«Μια μείωση κατά 10% είναι τεράστιο πλήγμα στη χωρητικότητα των αεροπορικών εταιρειών», δήλωσε.

«Σε ένα shutdown γεμάτο πρωτοφανείς κινήσεις, αυτή είναι μια από τις πιο ακραίες που έχουμε δει μέχρι τώρα», πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι ειδήσεις είχαν, επίσης, άμεσο αντίκτυπο στις μετοχές των αεροπορικών εταιρειών:

η American Airlines έκλεισε με πτώση 2%,

η United έχασε σχεδόν 1%,

η Delta Air Lines υποχώρησε κατά 1,3%,

και η Southwest Airlines σημείωσε πτώση σχεδόν 0,4%.

