ΗΠΑ: Ανάλυση DNA εντόπισε οικογένεια που αγνοούνταν από το 1958

Μία ανάλυση DNA ταυτοποίησε τα λείψανα που βρέθηκαν σε ένα αυτοκίνητο στον ποταμό Κολούμπια, των ΗΠΑ, ως εκείνα μιας οικογένειας από το Όρεγκον που είχε εξαφανιστεί το 1958, ενώ βρισκόταν σε ταξίδι για να βρει χριστουγεννιάτικα κλαδιά, ανακοίνωσαν οι αρχές την Πέμπτη.

Το γραφείο του ιατροδικαστή της πολιτείας ταυτοποίησε τους γονείς Κένεθ και Μπάρμπαρα Μάρτιν και την κόρη τους Μπάρμπι από τα λείψανα που εντοπίστηκαν στον ποταμό μέσα στα απομεινάρια του αυτοκινήτου, σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Χουντ Ρίβερ.

Το γραφείο του σερίφη δήλωσε ότι ολοκλήρωσε την έρευνά του και δεν βρήκε στοιχεία για έγκλημα.

Το όχημα που πιστεύεται ότι ανήκε στην οικογένεια, βρέθηκε το 2024 από έναν δύτη που το έψαχνε για αρκετά χρόνια. Οι αρχές ανέσυραν μέρος του αυτοκινήτου από τον ποταμό τον επόμενο χρόνο.

Μία εξαφάνιστη στις ΗΠΑ από το 1958

Η οικογένεια εξαφανίστηκε τον Δεκέμβριο του 1958. Οι σοροί δύο από τα παιδιά της οικογένειας βρέθηκαν μήνες μετά την εξαφάνιση, αλλά τα άλλα μέλη δεν βρέθηκαν ποτέ.

Η αναζήτηση της οικογένειας Μάρτιν αποτέλεσε εθνική είδηση την εποχή εκείνη και οδήγησε ορισμένους να εικάσουν την πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας, με αμοιβή 1.000 δολαρίων να προσφέρεται για πληροφορίες.

«Πού ψάχνεις αν έχεις ήδη ψάξει σε κάθε μέρος που θα πρότειναν η λογική και τα αποσπασματικά στοιχεία;», ρωτούσε ένα άρθρο του Associated Press το 1959, μήνες μετά την εξαφάνιση.

Από το νερό ανασύρθηκαν μόνο το σασί και ορισμένα εξαρτήματα που ήταν προσκολλημένα σε αυτό, λόγω του «βαθμού στον οποίο το όχημα είχε καλυφθεί από ιζήματα», όπως ανέφερε το γραφείο του σερίφη. Η ανάλυση αυτών των στοιχείων επέτρεψε στους ερευνητές να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο πράγματι για το αυτοκίνητο της οικογένειας Μάρτιν.

Αργότερα, το 2025, ο δύτης εντόπισε ανθρώπινα λείψανα τα οποία τελικά παραδόθηκαν στο γραφείο του ιατροδικαστή της πολιτείας.

Οι επιστήμονες εξήγαγαν DNA από τα λείψανα και δημιούργησαν ένα προφίλ που συγκρίθηκε με αυτό των συγγενών της οικογένειας Μάρτιν, επιτρέποντας την ταυτοποίηση, σύμφωνα με τις αρχές.

Με πληροφορίες από ABC News