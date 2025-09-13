ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ: Αφαίρεση μπαταριών από αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ πριν από την επιβίβαση ταξιδιωτών ζητά αεροπορική εταιρεία

Το μέτρο της Southwest αποφασίστηκε έπειτα από προειδοποιήσεις της αμερικανικής υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Φωτ: Unsplash
Η αεροπορική εταιρεία Southwest Airlines ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως θα αξιώνει από τους ταξιδιώτες να αφαιρούν τις αποσπώμενες μπαταρίες λιθίου από αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ πριν από την επιβίβαση των ταξιδιωτών, επικαλούμενη τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς.

Το νέο μέτρο θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Σεπτεμβρίου, ενώ τον Ιανουάριο η Southwest Airlines θα ανακοινώσει νέα όρια μεγέθους για τις μπαταρίες λιθίου.

Την Τρίτη, η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας προς τις αεροπορικές εταιρείες σχετικά με τους κινδύνους που αφορούν τις μπαταρίες λιθίου στον χώρο της καμπίνας των επιβατών, επικαλούμενη μεγάλο αριθμό σοβαρών περιστατικών που έχουν καταγραφεί.

