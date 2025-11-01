ΗΠΑ: 13χρονη που αγνοούνταν βρέθηκε ζωντανή 1.500 χιλιόμετρα μακριά, μέσα σε κιβώτιο

Μια 13χρονη από τη Λουιζιάνα των ΗΠΑ, που είχε εξαφανιστεί αφού γνώρισε έναν άνδρα μέσω διαδικτύου, βρέθηκε ζωντανή σε ένα υπόγειο σπίτι στην Πενσιλβάνια, μέσα σε ένα ξύλινο κιβώτιο, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο 26χρονος Ki-Shawn Crumity συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, παράνομη επαφή με ανήλικο και διαφθορά ανηλίκου, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Πίτσμπουργκ. Η υπόθεση ερευνάται από τις αρχές σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, ενώ μέχρι το Σάββατο είχαν συλληφθεί τουλάχιστον τρεις άνδρες.

«Το παιδί αυτό παγιδεύτηκε, εκμεταλλεύτηκε και στη συνέχεια κακοποιήθηκε σεξουαλικά από αγνώστους που το εντόπισαν στο διαδίκτυο», δήλωσε η γενική εισαγγελέας της Λουιζιάνα Liz Murrill, προειδοποιώντας για τους κινδύνους των κοινωνικών δικτύων και της διαδικτυακής εμπορίας ανθρώπων.

Η 13χρονη είχε εξαφανιστεί την προηγούμενη εβδομάδα, αφού γνωρίστηκε με τον Crumity μέσω της εφαρμογής Snapchat. Οι ερευνητές κατάφεραν να εντοπίσουν τα ίχνη της σε διάφορες πολιτείες και, σύμφωνα με την αστυνομία, την Πέμπτη, μετά από πληροφορίες που έλαβαν από ομοσπονδιακές υπηρεσίες, την εντόπισαν κλειδωμένη σε ένα κιβώτιο, σκεπασμένο με σεντόνι, στο υπόγειο του σπιτιού του υπόπτου, στη συνοικία Brighton Park του Πίτσμπουργκ.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου εντοπίστηκαν στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη σεξουαλική κακοποίηση, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο WWL Louisiana.

A multi-statewide agency search led to the finding of a missing East Baton Rouge Parish teenager in the basement of a Pennsylvania home.



Ki-Shawn Crumity, 26, and Ronald Smith, 62, of New Orleans are facing charges in connection with her disappearance. https://t.co/V78lYUFjjr pic.twitter.com/nfEWiqzIRl — FOX 8 New Orleans (@FOX8NOLA) November 1, 2025

Η αστυνομία ανέφερε ότι η ανήλικη περιέγραψε με λεπτομέρειες στους ανακριτές όσα συνέβησαν. Είπε ότι γνώρισε τον Crumity μέσω του Snapchat, όπου εκείνος την έπεισε ότι θα τη βοηθούσε να «υιοθετηθεί» από έναν αξιόπιστο ενήλικο. Η 13χρονη ταξίδεψε μόνη της με λεωφορείο Greyhound μέχρι το Πίτσμπουργκ, όπου έφτασε στο σπίτι του δράστη.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, στο υπόγειο κοιμόταν μαζί με τον Crumity και μια γυναίκα που επίσης βρισκόταν εκεί. Ο κατηγορούμενος της έδωσε edibles (γλυκίσματα με κάνναβη) και την κακοποίησε επανειλημμένα για περίπου μία εβδομάδα. Μετά τη διάσωσή της, το κορίτσι φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι «μόνο στο νοσοκομείο ένιωσε για πρώτη φορά ασφαλής».

Ο Crumity κρατείται χωρίς δικαίωμα αποφυλάκισης, ενώ δύο ακόμη άνδρες συνελήφθησαν στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης. Ο Ronald Smith, 62 ετών, κατηγορείται ότι συνόδευσε την ανήλικη στην πόλη Columbus της Τζόρτζια και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απαγωγή και συνέργεια σε διαφθορά ανηλίκου. Ένας τρίτος ύποπτος συνελήφθη στη Νέα Ορλεάνη, αφού φέρεται να παραδέχτηκε ότι συνόδευσε το κορίτσι στον σταθμό λεωφορείων Greyhound στη Βατόν Ρουζ.

Οι αρχές της Λουιζιάνα, της Πενσιλβάνια και της Τζόρτζια συνεχίζουν την έρευνα, η οποία, σύμφωνα με την εισαγγελέα Murrill, αποκαλύπτει «το πώς η διαδικτυακή εκμετάλλευση μπορεί να οδηγήσει μέσα σε λίγες ημέρες από μια απλή συνομιλία σε ένα έγκλημα εμπορίας ανθρώπων».

Με πληροφορίες από Guardian