Σαρωτικό είναι το κύμα της μετάλλαξης Όμικρον στη Βρετανία.

Σήμερα οι υγειονομικές αρχές ανέφεραν περισσότερα από 12.000 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα της υψηλά μεταδιδόμενης μετάλλαξης του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα, η Αρχή Ασφάλειας της Υγείας της χώρας ανέφερε με ανάρτησή της στο Twitter ότι το τελευταίο 24ωρο επιβεβαιώθηκαν επιπλέον 12.133 κρούσματα της Όμικρον.

Συνολικά, ο επιβεβαιωμένος αριθμός κρουσμάτων ανήλθε σε 37.101.

Η επιβολή νέων περιοριστικών μέτρων κατά της εξάπλωσης της COVID-19 είναι αναπόφευκτη, καθώς χωρίς νέους περιορισμούς, η Βρετανία θα δει σε πορεία κατάρρευσης το εθνικό σύστημα Υγείας (NHS), δήλωσε από την πλευρά του σήμερα στο BBC, o δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν.

Ο Καν κήρυξε χθες μία «κατάσταση ανάγκης» προκειμένου να βοηθήσει τα νοσοκομεία του Λονδίνου να αντιμετωπίσουν την αύξηση των κρουσμάτων μόλυνσης από την COVID-19, που προκαλείται από την ταχεία εξάπλωση της μετάλλαξης Όμικρον.

«Νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο» δήλωσε ο Καν στο BBC, όταν ερωτήθηκε για την πιθανότητα επιβολής νέων περιοριστικών μέτρων.

«Αν δεν επιβάλουμε νέους περιορισμούς το ταχύτερο, θα δούμε περισσότερα θετικά κρούσματα, αλλά και είναι πιθανό οι δημόσιες υπηρεσίες Υγείας, όπως το NHS να βρεθούν σε τροχιά κατάρρευσης, αν δεν καταρρεύσουν» προειδοποίησε.

