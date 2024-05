Ινδονησία: Boeing με 468 επιβαίνοντες επέστρεψε στο αεροδρόμιο λόγω φωτιάς στον κινητήρα

Ακόμη ένα περιστατικό με αεροσκάφος Boeing, έρχεται να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα, με το συμβάν να σημειώνεται αυτή τη φορά στη νότια Ινδονησία.

Νωρίτερα σήμερα ένα αεροσκάφος Boeing 747 - 400 με 468 επιβάτες και πλήρωμα, προσγειώθηκε εκτάκτως στο Μακάσαρ της νότιας Ινδονησίας, όταν έπιασε φωτιά ένας κινητήρας του. Την είδηση έκανε γνωστή η ινδονησιακή αεροπορική εταιρεία Garuda Indonesia, ενώ λίγο αργότερα φωτογραφίες και βίντεο από τη στιγμή της απογείωσης του αεροσκάφους άρχισαν να δημοσιεύονται στα social media.

Η πτήση είχε προορισμό τη Μεδίνα της Σαουδικής Αραβίας και επέστρεψε στο αεροδρόμιο από όπου είχε απογειωθεί στις 17.15 τοπική ώρα (12.15 ώρα Ελλάδας), με σώους όλους τους επιβάτες. «Ο κυβερνήτης έλαβε αυτήν την απόφαση αμέσως μετά την απογείωση, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν αφού παρατηρήθηκαν σπίθες σε έναν από τους κινητήρες», ανέφερε ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, στην ανακοίνωσή του.

Terra Avia on ops for Garuda Indonesia Boeing 747-400 (ER-BOS, built 2001) experienced a brief engine fire during take-off rotation from runway 21 at Makassar-Intl Airport(WAAA), Indonesia. The pilots of flight #GA1105 to Madinah continued the climb-out, entered a holding pattern… pic.twitter.com/6zAjxQunRe