Ινδονησία: Ανησυχία για ηφαιστειακή δραστηριότητα, απομακρύνθηκαν κάτοικοι χωριού

Ανησυχία προκαλούν οι πληροφορίες από την Ινδονησία για έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα στην περιοχή.

Αξιωματούχοι του Κέντρου Ηφαιστειολογίας και Αντιμετώπισης Γεωλογικών Καταστροφών της Ινδονησίας παρατήρησαν αυξημένα επίπεδα ηφαιστειακής δραστηριότητας στο ηφαίστειο Karangetang, που βρίσκεται στο νησί Siau στην επαρχία North Sulawesi, από τις 10 Φεβρουαρίου.

Ένα νέο εκρηκτικό επεισόδιο ξεκίνησε στο ηφαίστειο στις 8 Φεβρουαρίου και είχε προηγηθεί αύξηση της σεισμικής δραστηριότητας. Οι ροές λάβας υφίστανται αναφέρουν οι ειδικοί και έχουν επεκταθεί έως και 1.750 μέτρα στον δυτικό τομέα και έως και 1.000 μέτρα στον ανατολικό και νοτιοανατολικό τομέα.

Η αυξημένη ηφαιστειακή δραστηριότητα ώθησε τις αρχές να απομακρύνουν 73 άτομα από το χωριό Ντομπάσε. Περαιτέρω εκκενώσεις είναι πιθανές τις επόμενες ημέρες. Οι αρχές αύξησαν το επίπεδο συναγερμού για το Karangetang στο επίπεδο 3 (το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο σε μια τετραβάθμια κλίμακα) από τις 8 Φεβρουαρίου.

Οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να αποφεύγουν μια περιοχή σε ακτίνα 2,5 χιλιομέτρων από τον κύριο κρατήρα, η οποία επεκτείνεται σε 3,5 χιλιόμετρα στον νότιο-νοτιοανατολικό τομέα. Πρόσθετη ηφαιστειακή δραστηριότητα θα μπορούσε να προκαλέσει σεισμική δραστηριότητα χαμηλού επιπέδου, σύννεφα τέφρας και κατολισθήσεις στη γύρω περιοχή.

WATCH: #BNNIndonesia Reports.



The Karangetang Volcano in Indonesia has erupted on Siau Island in North Sulawesi Province. Hot lava has entered the waters of six rivers, forcing the authorities to evacuate residents of nearby villages.#volcano #Siau #Karangetang #Indonesia pic.twitter.com/4jyoBB85hE