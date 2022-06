Ινδία: Μια γυναίκα ρισκάρει τη ζωή της για λίγο νερό - Συγκλονιστικό βίντεο

Ένα viral βίντεο στην Ινδία αποτυπώνει μια γυναίκα να σκαρφαλώνει τον τοίχο ενός πηγαδιού για να βρει νερό με μηδενικά μέτρα ασφαλείας. Το βίντεο προέρχεται από την επαρχία Madhya Pradesh όπου παρατηρείται σοβαρή ξηρασία το τελευταίο διάστημα.

Η γυναίκα κατέβηκε σε πηγάδι που βρίσκεται στο χωριό Ghusiya χωρίς σχοινί ή κάποιο στοιχειώδες μέτρο ασφαλείας προκειμένου να ψάξει για νερό. Η επικίνδυνη αυτή πράξη έρχεται σε μια στιγμή που στην ευρύτερη περιοχή η ξηρασία έχει περιορίσει δραματικά την πρόσβαση σε πόσιμο νερό.

#WATCH | Madhya Pradesh: People in Dindori's Ghusiya village risk their lives to fetch water from an almost dry well pic.twitter.com/jcuyLmE5xL