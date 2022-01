Μια ιδιοκτήτρια σκύλου νοίκιασε 520 drones στην Κίνα για να γράψουν στον ουρανό τις λέξεις «χρόνια πολλά στον Doudou για τα 10α γενέθλιά του» και στη συνέχεια σχημάτισαν διάφορα σχέδια όπως μια τούρτα ή ένα κουτί για δώρα.

Το φανταχτερό δώρο του Doudou κόστισε σχεδόν 14.000 ευρώ (100.000 γιουάν) και διαδραματίστηκε στη νότια κεντρική επαρχία Χουνάν της Κίνας.

Στο βίντεο που κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, η ιδιοκτήτρια μαζί με φίλες της τραγουδούν «χρόνια πολλά» στο σκυλάκι, που φαίνεται μάλλον αδιάφορο μπροστά στο φαντασμαγορικό και πανάκριβο θέαμα. Τα drones σχημάτισαν με κινεζικούς χαρακτήρες το «χρόνια πολλά» στον ουρανό της πόλης Τσάνγκσα.

Ωστόσο, η ιδιοκτήτρια δεν είχε άδεια για να πετάξει τα drones προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις των αστυνομικών στη συνέχεια. Τα drones πέταξαν σε πολύ κοντινή απόσταση από πολυώροφα κτήρια πράγμα που απαγορεύεται. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι οι πολίτες θα πρέπει να κάνουν ειδική αίτηση πριν θελήσουν να προβούν σε αντίστοιχα «δώρα».

