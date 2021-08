Σεισμική δόνηση 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των ακτών της Ιαπωνίας.

Ο σεισμός, που σημειώθηκε στις 5:30 το ξημέρωμα (τοπική ώρα), έγινε αισθητός μερικώς και στο Τόκιο, όπου διεξάγονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες.

Σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας, το επίκεντρο εντοπίστηκε σε βάθος 40 χιλιομέτρων από τις ακτές τις χώρας, ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι, ούτε έγιναν αναφορές για τραυματισμοί ή ζημιές.

Δημοσιογράφοι στην Ιαπωνία ανέφεραν ότι ο σεισμός κράτησε περίπου 20 δευτερόλεπτα με 3 λεπτά, κάνοντας λόγο για ασθενή σεισμική δόνηση.

I felt what appeared to be a mild earthquake here in Tokyo. Around 5:33 am Wednesday morning here. Rolled for a good 20 seconds. Interestingly my crew 3 floors below me felt nothing. Japanese meteorological agency reporting 6.0 magnitude.