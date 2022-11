Ηθοποιός της «Νάρνια» προσβλήθηκε από σαρκοφάγο ασθένεια: «Είμαι περήφανη για τις ουλές μου»

Η Τζόρτζι Χένλεϊ, που πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Το Χρονικό της Νάρνια» ευχαρίστησε δημοσίως το νοσοκομείο που την «φρόντισε εξαιρετικά» όταν προσβλήθηκε από μια σαρκοφάγο ασθένεια.

Η 27χρονη ηθοποιός, που υποδύθηκε την Lucy Pevensie στην κινηματογραφική τριλογία, εισήχθη στο νοσοκομείο Άντενμπρουκ του Κέιμπριτζ με νεκρωτική περιτονίτιδα, σε ηλικία 18 ετών.

Όπως είπε, η λοίμωξη είχε «προκαλέσει χάος» στο σώμα της, αλλά το νοσοκομείο έσωσε το χέρι της με «εκτεταμένη» χειρουργική επέμβαση.

Η Τζόρτζι Χένλεϊ έπαιζε τον ρόλο της Lucy, το μικρότερο από τα τέσσερα παιδιά Pevensie στις ταινίες «The Lion, the Witch and the Wardrobe», «Prince Caspian» και «The Voyage of the Dawn Treader», μεταξύ 2005 και 2008.

Η Dawn French, που έπαιζε την Mrs Beaver, η Georgie Henley, που υποδυόταν την Lucy Pevensie και η Anna Popplewell, που έκανε τον ρόλο της Susan Pevensie στην παγκόσμια πρεμιέρα του "The Lion, the Witch and the Wardrobe", το 2005. Φωτ: EPA/DANIEL HAMBURY

Με τους συμπρωταγωνιστές της William Moseley (αριστερά) και Ben Barnes σε προβολή της ταινίας «The Chronicles of Narnia: Prince Caspian», το 2008. Φωτ: EPA/FRANCK ROBICHON

Με τον Ben Barnesστην πρεμιέρα της ταινίας "The Chronicles Of Narnia: The Voyage Of The Dawn Treader", τον Νοέμβριο του 2010. Φωτ: EPA/DANIEL DEME

Το 2013, βρισκόταν στην έκτη εβδομάδα φοίτησής της στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ όταν προσβλήθηκε από αυτό που περιέγραψε ως «μια σπάνια και τιμωρητική λοίμωξη που σχεδόν μου στοίχισε τη ζωή και προκάλεσε χάος σε όλο μου το σώμα».

Η νεκρωτική περιτονίτιδα μπορεί να εμφανιστεί εάν μια πληγή μολυνθεί και χρειάζεται άμεση νοσοκομειακή περίθαλψη, δήλωσε το NHS.

Σε ανάρτηση στο Instagram, η Τζόρτζια Χένλεϊ ανέφερε ότι, προκειμένου να αποτρέψει τον ακρωτηριασμό του αριστερού της χεριού και βραχίονα, υποβλήθηκε σε «εξαντλητική χειρουργική επέμβαση και αργότερα σε εκτεταμένη επανορθωτική χειρουργική επέμβαση που είχε ως αποτέλεσμα μια σειρά από δερματικά μοσχεύματα και ουλές».

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω το νοσοκομείο Άντενμπρουκ για την εξαιρετική φροντίδα του», τόνισε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι ενώ υπήρξε «ανοιχτή» για τα σημάδια της στην προσωπική της ζωή, μόνο τώρα, εννέα χρόνια αργότερα, αισθάνθηκε ικανή να αποκαλύψει τα σημάδια της και στον εργασιακό της χώρο.

«Μου πήρε πολύ καιρό να αναρρώσω τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, αλλά ήλπιζα ότι μια μέρα θα ερχόταν η κατάλληλη στιγμή να μιλήσω για ό,τι συνέβη... Σήμερα είναι μια αρχή», δήλωσε.

«Η βιομηχανία στην οποία ανήκω συχνά εστιάζει σε μια πολύ στενή ιδέα του τι θεωρείται αισθητική "τελειότητα" και ανησυχούσα ότι τα σημάδια μου θα με εμπόδιζαν να βρω δουλειά», συνέχισε ενώ πρόσθεσε ότι τα σημάδια της «δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ντρέπομαι» και «δεν επηρεάζουν την ικανότητά μου ως ηθοποιό».

«Είμαι περήφανη που είμαι ένα άτομο με ορατές ουλές σε αυτή τη βιομηχανία», είπε.

Με πληροφορίες από BBC