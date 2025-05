Η Τέιλορ Σουίφτ δεν θα κληθεί να καταθέσει στην υπόθεση Μπαλντόνι - Λάιβλι

Η Τέιλορ Σουίφτ δεν θα εμπλακεί τελικά στη νομική διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στη Μπλέικ Λάιβλι και τον Τζάστιν Μπαλντόνι, καθώς η κλήτευση που της είχε σταλεί, αποσύρθηκε.

Η υπόθεση αφορά την ταινία It Ends With Us του 2024, στην οποία οι Λάιβλι και Μπαλντόνι πρωταγωνιστούσαν, και η οποία πλέον έχει επισκιαστεί από σοβαρές αλληλοκατηγορίες. Η Λάιβλι έχει καταθέσει μήνυση κατά του Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση και δυσφημιστική εκστρατεία, ενώ εκείνος απαντά με αγωγές για αστικό εκβιασμό, δυσφήμιση και παραβίαση της ιδιωτικής ζωής.

Σύμφωνα με το Variety, οι δικηγόροι του Μπαλντόνι είχαν αποστείλει κλήτευση στην Σουίφτ και στη νομική της ομάδα, στο πλαίσιο προσπαθειών να αποκτήσουν πρόσβαση σε επικοινωνίες ανάμεσα στην τραγουδίστρια και τους εκπροσώπους της Λάιβλι, δεδομένων των φιλικών σχέσεων των δύο γυναικών. Ωστόσο, η νομική ομάδα της Σουίφτ αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας την κλήτευση ως «αδικαιολόγητη εκστρατεία fishing», οδηγώντας στην απόσυρσή της.

Ο εκπρόσωπος της Μπλέικ Λάιβλι εξέφρασε την ικανοποίηση της πλευράς της ηθοποιού για την εξέλιξη αυτή: «Υποστηρίξαμε τις προσπάθειες της ομάδας της Τέιλορ να ακυρώσει αυτές τις ακατάλληλες κλήσεις που απευθύνονταν στον δικηγόρο της και θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε οποιοδήποτε τρίτο μέρος που παρενοχλείται ή απειλείται άδικα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας», ανέφερε σε δήλωσή του.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, εκπρόσωποι της Σουίφτ είχαν δηλώσει στο BBC ότι η εμπλοκή της στην υπόθεση οφείλεται στην επιδίωξη δημιουργίας «clickbait από τα tabloid». Αρχικά είχε αναφερθεί ότι η Σουίφτ κλήθηκε να δώσει πληροφορίες για δήθεν προσπάθεια επηρεασμού του Μπαλντόνι ώστε να αποδεχθεί αλλαγές στο σενάριο από την Λάιβλι.

Ο Τζάστιν Μπαλντόνι από την πλευρά του ισχυρίστηκε ότι είχε προσκληθεί το 2023 στο σπίτι της Λάιβλι στη Νέα Υόρκη για να συζητήσουν τροποποιήσεις στο σενάριο, παρουσία του συζύγου της Ράιαν Ρέινολντς και της Τέιλορ Σούιφτ, οι οποίοι – σύμφωνα με τον ίδιο – «λειτουργούσαν ως δράκοι».

Ωστόσο, οι εκπρόσωποι της Σουίφτ αντέτειναν ότι «δεν συμμετείχε σε καμία απόφαση για το κάστινγκ ή τη δημιουργική απόφαση» και «δεν είδε ποτέ κάποιο μοντάζ ούτε έκανε καμία σημείωση για την ταινία».

Το Variety ανέφερε επίσης ότι η κλήτευση των δικηγόρων του Μπαλντόνι είχε στόχο την απόκτηση μηνυμάτων σχετικά με ισχυρισμό πως οι εκπρόσωποι της Λάιβλι φέρονται να απείλησαν με δημοσιοποίηση παλαιών μηνυμάτων, εάν η Σουίφτ δεν προχωρούσε σε δημόσια δήλωση υποστήριξης. Οι δικηγόροι της Λάιβλι απέρριψαν τους ισχυρισμούς αυτούς ως «απερίφραστα και αποδεδειγμένα ψευδείς».

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ο εκπρόσωπος της Λάιβλι δήλωσε: «Η ομάδα Μπαλντόνι προσπάθησε να θέσει την Τέιλορ Σουίφτ, μια γυναίκα που αποτελεί έμπνευση για δεκάδες εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, στο επίκεντρο αυτής της υπόθεσης από την πρώτη μέρα. Αντιμέτωποι με το να πρέπει να δικαιολογηθούν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, αποσύρθηκαν. Κάποια στιγμή θα ξεμείνουν από περισπασμούς από τους πραγματικούς ισχυρισμούς για σεξουαλική παρενόχληση και αντίποινα που αντιμετωπίζουν».

Με πληροφορίες από BBC και Variety