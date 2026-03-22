Η Συρία αίρει την απαγόρευση αλκοόλ στη Δαμασκό μετά την κατακραυγή των κατοίκων

Οι συριακές αρχές υπαναχώρησαν από την εξαγγελθείσα απαγόρευση του αλκοόλ στη Δαμασκό, έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων και τις κατηγορίες για υποκίνηση σεχταριστικών διακρίσεων.

Σε απόφαση που εκδόθηκε τη Δευτέρα, ο Δήμος της Δαμασκού διέταξε την απαγόρευση πώλησης οινοπνευματωδών ποτών σε εστιατόρια και νυχτερινά κέντρα σε ολόκληρη την επικράτεια της πόλης, εξαιρώντας ωστόσο τις χριστιανικές συνοικίες Bab Touma, Qassaa και Bab Sharqi. Η απόφαση επικαλέστηκε δήθεν «πληθώρα» καταγγελιών από πολίτες, υποστηρίζοντας πως το μέτρο απέβλεπε στην «εξάλειψη πρακτικών που προσβάλλουν τα δημόσια ήθη».

Την Κυριακή, υπό το βάρος της κριτικής και των διαδηλώσεων, η διοίκηση της επαρχίας εξέδωσε «διευκρινιστική ανακοίνωση», η οποία ουσιαστικά αποδυνάμωσε τους περιορισμούς. Συγκεκριμένα, ορίστηκε ότι θα ισχύσουν εξαιρέσεις για την πώληση αλκοόλ για τουριστικούς σκοπούς, όπως σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και άλλους εγκεκριμένους χώρους.

Η ανακοίνωση περιελάμβανε επίσης μια δημόσια συγγνώμη προς τους Χριστιανούς κατοίκους, οι οποίοι κατήγγειλαν τη στοχοποίηση των κοινοτήτων τους ως σεχταριστική και μεροληπτική. «Η Διοίκηση της Δαμασκού ζητά συγγνώμη από τους συμπολίτες μας στις περιοχές Bab Touma, Qassaa και Bab Sharqi για την παρανόηση που προκλήθηκε από την απόφαση, η οποία κυκλοφόρησε με αδόκιμο τρόπο», αναφερόταν στη δήλωση. «Οι περιοχές αυτές αποτελούν την καρδιά της πρωτεύουσας και εμβληματικό στοιχείο της ταυτότητας και του πολιτισμού της».

Από την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, η κυβέρνηση του Προέδρου Ahmed al-Sharaa —του οποίου η (μη υπάρχουσα πλέον) οργάνωση Hay'at Tahrir al-Sham αποτελούσε παλαιότερα παρακλάδι της Αλ Κάιντα— είχε αποφύγει σε μεγάλο βαθμό την επιβολή κοινωνικών περιορισμών. Ωστόσο, μια σειρά πρόσφατων μέτρων, όπως η απαγόρευση χρήσης μακιγιάζ για τις γυναίκες στον δημόσιο τομέα και η περσινή επιβολή της πλήρους κάλυψης του σώματος στις δημόσιες παραλίες, εντείνουν τους φόβους για στροφή προς τον συντηρητισμό.

Παρότι η πλειονότητα των Σύρων είναι συντηρητικοί Σουνίτες που απέχουν από το αλκοόλ για θρησκευτικούς λόγους, πολλοί κοσμικοί Σουνίτες, καθώς και θρησκευτικές και εθνικές μειονότητες, εκλαμβάνουν τέτοιες απαγορεύσεις ως απειλή για τις ατομικές ελευθερίες. Στις κινητοποιήσεις της Κυριακής συμμετείχαν από κοινού Μουσουλμάνοι και Χριστιανοί, χαρακτηρίζοντας τη νομοθεσία « επικίνδυνη για την κοινωνική συνοχή.

Σε κοινή επιστολή τους, οργανώσεις που εκπροσωπούν τους Σύρους Χριστιανούς προειδοποίησαν ότι ο περιορισμός του αλκοόλ αποκλειστικά σε χριστιανικές ζώνες μετατρέπει τις γειτονιές αυτές σε «άμεσους στόχους τρομοκρατικών επιθέσεων», υπενθυμίζοντας το επώδυνο παρελθόν στοχοποίησης της κοινότητάς τους.

Την ίδια στιγμή, η μεταβατική κυβέρνηση αντιμετωπίζει δυσκολίες στη διαχείριση των εσωτερικών αναταραχών, των ισραηλινών πληγμάτων και των εύθραυστων διπλωματικών σχέσεων. Οι κοινοβουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου, όπου ο Sharaa διόρισε απευθείας το ένα τρίτο των βουλευτών, απογοήτευσαν τους υποστηρικτές της δημοκρατίας που προσδοκούσαν ριζική αλλαγή μετά το καθεστώς Άσαντ. Σύμφωνα με το προσωρινό σύνταγμα του Μαρτίου, το παρόν κοινοβούλιο θα ασκεί νομοθετικά καθήκοντα για μια πενταετή μεταβατική περίοδο, έως ότου καταστεί εφικτή η διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών.