Η στιγμή που ο αναπληρωτής κυβερνήτης του Μισισίπι καταρρέει μέσα στη Γερουσία

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media καταγράφει τη στιγμή που ο αναπληρωτής κυβερνήτης του Μισισίπι, Delbert Hosemann, καταρρέει ξαφνικά μέσα στην αίθουσα της Γερουσίας της πολιτείας το πρωί της Τετάρτης (19/02/2025).

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της ζωντανής ροής των νομοθετικών διαδικασιών. Στο βίντεο, ο 77χρονος Ρεπουμπλικανός φαίνεται να στέκεται στο βήμα, να χάνει την ισορροπία του και να πέφτει προς το μικρόφωνο πριν καταρρεύσει στο πάτωμα. Η συνεδρίαση διεκόπη αμέσως, ενώ ο Hosemann έλαβε ιατρική φροντίδα επί τόπου.

NEW: Mississippi Lt. Gov Delbert Hosemann collapses while presiding over the state Senate chamber.



He was reportedly conscious while being tended to by medical staff, according to local reports.



"Lieutenant Governor Hosemann is doing well and in good spirits. He appreciates all… pic.twitter.com/A1tTeR1l24