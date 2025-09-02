ΔΙΕΘΝΗ
Η Σίντνεϊ Σουίνι είναι το πρόσωπο της Jimmy Choo για το φθινόπωρο 2025

Η Σουίνι είχε κάνει την πρώτη της εμφάνιση για τη Jimmy Choo τον Μάιο του 2024, στην καμπάνια άνοιξη/καλοκαίρι

Η Σίντνεϊ Σουίνι επιστρέφει στη νέα καμπάνια της Jimmy Choo για τη σεζόν Φθινόπωρο 2025, συνεχίζοντας τη συνεργασία της με τον βρετανικό οίκο υποδημάτων και αξεσουάρ.

Οι φωτογραφίες της καμπάνιας δείχνουν τη Σουίνι με loafers Tylor διακοσμημένα με κρυστάλλους, γόβες Isa και Scarlett, καθώς και τη νέα τσάντα Bar Hobo σε animal print και καφέ σουέντ. Σε μία από τις λήψεις, η ηθοποιός φοράει τζιν και loafers, αναδεικνύοντας την πιο casual πλευρά της συλλογής, ενώ σε άλλη ποζάρει με μαύρο κορμάκι.

Η καλλιτεχνική διευθύντρια της Jimmy Choo, Σάντρα Τσόι, τόνισε ότι τα παπούτσια είναι αυτά που ολοκληρώνουν μια εμφάνιση, αποκαλύπτουν την προσωπικότητα και αλλάζουν τη διάθεση. «Το Tylor είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα: πρακτικό αλλά και παιχνιδιάρικο, ειδικά με τις κρυστάλλινες λεπτομέρειες», ανέφερε.

Η Σουίνι είχε κάνει την πρώτη της εμφάνιση για τη Jimmy Choo τον Μάιο του 2024, στην καμπάνια άνοιξη/καλοκαίρι που είχε φωτογραφηθεί στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνια.

H 27χρονη ηθοποιός βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής, με αφορμή μία καμπάνια της American Eagle. Στη διαφήμιση, που έπαιζε με το λογοπαίγνιο «great jeans/genes», η ηθοποιός παρουσιαζόταν ως πρόσωπο-σύμβολο της μάρκας. Ωστόσο, το σλόγκαν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με αρκετούς να αναφέρουν ότι προωθεί παρωχημένα πρότυπα ομορφιάς και την ιδεολογία της λευκής υπεροχής, ενώ άλλοι το υπερασπίστηκαν ως έξυπνο marketing. Η εταιρεία υπεραμύνθηκε της επιλογής της, δηλώνοντας ότι «ήταν πάντα για τα jeans», και δεν απέσυρε την καμπάνια.

Με πληροφορίες από Yahoo News

