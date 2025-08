«Όχι σαν την woke Τέιλορ Σουίφτ» Ο Τραμπ αποθέωσε τη διαφήμιση της Σίντνεϊ Σουίνι για την American Eagle

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποθέωσε δημόσια την πολύκροτη διαφημιστική καμπάνια της Σίντνεϊ Σουίνι για την American Eagle, μια καμπάνια που έχει επικριθεί για υπαινιγμούς «λευκής υπεροχής» και ευγονικής, προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις τόσο σε πολιτισμικό όσο και σε χρηματιστηριακό επίπεδο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από την αναχώρησή του από την Πενσιλβάνια, ο Τραμπ ρωτήθηκε για δημοσιεύματα που αποκάλυψαν πως η σταρ του Euphoria είναι εγγεγραμμένη Ρεπουμπλικανή ψηφοφόρος. «Είναι; Τώρα αγαπώ τη διαφήμισή της», απάντησε γελώντας. «Θα εκπλαγείτε με το πόσοι είναι Ρεπουμπλικανοί. Δεν το ήξερα — χαίρομαι που μου το είπατε».

Η πολιτική ταυτότητα της Σίντνεϊ Σουίνι επιβεβαιώθηκε μέσα από εκλογικά μητρώα της Φλόριντα, όπου καταχωρήθηκε ως Ρεπουμπλικανή τον Ιούνιο του 2024. Λίγες ώρες αργότερα, ο Τραμπ επανήλθε διαδικτυακά, γράφοντας στο Truth Social:

«Η Σίντνεϊ Σουίνι, εγγεγραμμένη Ρεπουμπλικανή, έχει την πιο ‘καυτή’ διαφήμιση αυτή τη στιγμή. Είναι για την American Eagle — και τα τζιν ξεπουλάνε. Μπράβο σου,Σίντνεϊ!»

Στον απόηχο της δημόσιας στήριξης του Τραμπ, η μετοχή της American Eagle σημείωσε άνοδο άνω του 15%, αντιστρέφοντας την καθοδική πορεία που ακολούθησε μετά την πρώτη εμφάνιση της καμπάνιας. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έμεινε μόνο στη Σουίνι, αλλά εκμεταλλεύτηκε την περίσταση για να ασκήσει κριτική στην Τέιλορ Σουίφτ, χαρακτηρίζοντας την «woke» και λέγοντας ότι «την μισεί».

Η καμπάνια της Σουίνι, με το σλόγκαν «Sydney Sweeney Has Great Jeans», επιχειρούσε να παίξει με τη διττή σημασία των λέξεων jeans (τζιν) και genes (γονίδια). Σε ένα από τα τηλεοπτικά σποτ, η ηθοποιός εξηγεί πώς κληροδοτούνται τα γονίδια από τους γονείς, πριν καταλήξει: «Τα δικά μου jeans είναι μπλε».

Το μήνυμα, σε συνδυασμό με την εικόνα μιας ξανθιάς, γαλανομάτας σταρ, πυροδότησε κατηγορίες για υπαινιγμούς ευγονικής και φυλετικής αισθητικής, με επικριτές να κάνουν λόγο για «λευκή αισθητική υπεροχής» μεταμφιεσμένη σε διαφήμιση lifestyle. Η American Eagle απάντησε με μια λιτή δήλωση, λέγοντας πως «η καμπάνια ήταν και παραμένει για τα τζιν — τα δικά της τζιν, τη δική της ιστορία. Τα καλά τζιν δείχνουν υπέροχα σε όλους».

Όμως η δημόσια συζήτηση είχε ήδη μετατοπιστεί στο πεδίο της πολιτικής. Συντηρητικές φωνές έσπευσαν να αγκαλιάσουν την Σουίνι ως «σύμβολο αντίστασης στην woke κουλτούρα». Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, χαρακτήρισε την αντίδραση των επικριτών της ως «απόλυτα παρανοϊκή», λέγοντας σε podcast:

Vice President JD Vance trolls Democrats for being outraged over Sydney Sweeney's American Eagle jeans ads: "We’re going to attack people as Nazis for thinking Sydney Sweeney is beautiful. Great strategy, guys."



“It actually reveals something pretty interesting about the Dems,… pic.twitter.com/wr89upBQnZ